Парубій вимагає від Зеленського негайно підписати закон про ТСК, що передбачає імпічмент

Голова Верховної Ради Андрій Парубій надіслав листа Президенту України Володимиру Зеленському, аби той "негайно підписав закон про тимчасові слідчі комісії". Парубій наголошує, що термін, коли Зеленський зміг би ветувати закон, минув.

Лист із відповідною вимогою Андрій Парубій надіслав Володимиру Зеленському 5 липня, про це він оголосив під час засідання Верховної Ради 5 липня.

Важливо: Рада схвалила процедуру імпічменту: які повноваження мають Тимчасові слідчі комісії

Голова ВР нагадав, що глава держави більше не може ветувати закон, оскільки час для цього минув ще 27 червня. Так, нардпепи схвалили законопроект "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" у другому читанні на засіданні праламенту 6 червеня. Тоді за нього проголосували 279 парламентарів із необхідних 226.

Згідно зі статтею 94 Конституції України, у президента є 15 днів після отримання ним закону, щоб підписати його або повернути зі своїми мотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Хочу проінформувати, що 27 червня цей термін був вичерпаний,

– наголосив Парубій.

Спікер додав, що тепер Володимир Зеленський повинен офіційно підписати закон та оприлюднити його.

"Пане Зеленський, інформую Вас, що ви більше не маєте права ветувати закон, тільки підписати. Якщо він буде ветований, це буде порушенням закону", – сказав голова ВР.

Парубій також нагадав, що цей закон створює реальний парламенський контроль в Україні. Він чітко встановлює та описує процедуру і парламентського контролю слідчих комісій – і також імпічменту президента.

Це, нагадаю, була одна з обіцянок під час передвиборчої кампанії,

– додав глава ВР.

Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній Раді відповідний законопроект – так і зробив 29 травня. Цей законопроект від команди Зеленського передбачає, що парламент може усунути президента України з посади "в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину". Його нардепи не внесли в порядок денний.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляє, що в ухваленому парламентом законі близько 10 порушень і суперечностей із Конституцією.

Що передбачає законопроект про ТСК?

Спеціальна тимчасова слідча комісія – це колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради, до якого входять депутати, спецпрокурор та спецслідчі. Причому жоден з членів комісії не може бути таким, що має інтерес у розслідуванні, для проведення якого утворюється комісія. Його завдання – проводити розслідування обставин щодо державної зради або іншого кримінального злочину вчиненого президентом України.

Тоді усі матеріали треба відправити до Конституційного суду. І якщо там знайдуть підстави для відставки гаранта, то за рішення має проголосувати вже щонайменше 338 депутатів. Закон про Регламент Верховної Ради деталізує цю процедуру. Комісія матиме доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, у тому числі до таємних.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.