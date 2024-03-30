"Все залишається можливим": парламент Франції не виключає відправку своїх військових в Україну

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що не виключає можливості відправки своїх військових в Україну. Наразі його позиція залишається незмінною.

Про це заявила голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве під час брифінгу в Одесі. Вона наголосила, що "все залишається можливим".

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Парламент Франції не виключає можливості відправки військ в Україну

Брон-Піве пояснила, що Франція продовжує підтримувати Україну, тому все можу бути можливим. Водночас, вона не стала будь-яким чином інтерпретувати слова Макрона.

У своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла,

– заявила Брон-Піве.

Заяви Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну