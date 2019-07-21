Фанати Гандона і їж-бюлетень-челендж: вибори Верховної Ради 2019 у жартах та приколах

Ще не було в Україні таких виборів, які минули би без смішних та курйозних ситуацій. Бува, дехто й увесь виборчий процес сприймає за один суцільний жарт. 24 канал підготував збірку найбільш дотепних жартів та приколів дня голосування на виборах Верховної Ради України 21 липня 2019 року.

Ще не виповнилося 18? Не проблема! Ви зможете проголосувати у Бахмуті

На одній з виборчих дільниць міста Бахмут (Донецька область) свій голос за одного з кандидатів та за партію віддала 15-річна дівчинка. Їй прийшло запрошення на вибори.

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Помітили дівчину спостерігачі, адже згідно з чинним законодавством голосувати мають право лише повнолітні. Спостерігачі негайно викликали поліцію та склали протокол про порушення.



Запрошення запрошенням, але ж голосувати можна лише з 18 років!

Цікаво, що дівчинка прийшла голосувати, бо мала запрошення, тобто – вона була у списках дільничної виборчої комісії. Представник ювенальної превенції не приховував подиву: після розмови з дівчинкою та її мамою виявилося, що вони обидві не знали, що голосувати можна з 18 років.

Разумков і гра у вибори

Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков проголосував на своїй дільниці з пригодами. Під час того, як він вкидав бюлетень до урни, у нього зав'язалася палка суперечка із літньою жінкою.

Відео суперечки можна переглянути тут:

Політик висловив сподівання, що йому вдясться відіграти важливу роль. "Вибори – не гра. А ви – граєте", – з сарказмом зазначила опонентка і облишила диспут.

Очорнили бюлетені

На Запоріжжі члени однієї з комісій поставили штамп "вибув" напроти геть іншого прізвища кандидата, аніж слід було. Та замість того, щоб визнати їх недійсними й попросити про заміну, облили документи чорнилами.



Бюлетені можна псувати і так, і сяк – вистачило б чорнила

Поліція вирішила, що такий спосіб приховати злочин – теж злочин. І склала відповідний протокол.

Коли забув вдома драбину

Гостомель, Київська область. ДВК у дивний спосіб організувала виборчий процес. За усієї поваги, невже хтось із членів комісії щиро вірив, що виборцям буде зручно у такій позиції читати інформацію про кандидатів чи партії?



Драбина у кишеню не помістилася, а проголосувати треба

Сейф для документів? Навіщо, якщо є кастрюля

У виборчому окрузі №102 на Кіровоградщині члени ДВК використовували, замість сейфу для зберігання бюлетенів, велику каструлю. Про це повідомила користувачка соцмережі Facebook Валентина Стеценко.



Це не каструля, це сейф ДВК: написаному – вірити

Як повідомляє ГО "ОПОРА", фото зробили ще у четвер, 18 липня, на дільниці № 350666 (село Нагірне, Світловодський район).



А за рушничком, мабуть, кабінка для голосування...

Як бабуся 4 години сварилася, їла бюлетень і заснула

Майже одразу після відкриття на одну з дільниць Львова завітала 94-річна жінка. І все б нічого, тільки-от її прізвище було у списку виборців, які не здатні самостійно пересуватися. А отже, вона мала б голосувати вдома.

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Попри це жінка зі скандалом наполягала, що хоче голосувати на дільниці. Після тривалих, у кілька годин, суперечок ДВК здала позиції і дозволила жінці проголосувати. Але за умови – бюлетень треба вкинути до переносної скриньки, а не у стаціонарну.



Бойовий дух незламний, навіть у 94 і навіть на виборах

Заспокоїти літню жінку зібралися приїхати її діти. Але марно – бабуся заснула. І удвічі марно, бо після їх приїзду скандал набрав обертів з новою силою. На завершення жінка порвала та намагалася з'їсти свої бюлетені.



Ось так може виглядати "сніданок виборця" на ДВК

На щастя, їй це не вдалося. Рештки несмачного паперу уклали в окремий пакет, по завершенню дня голосування ці бюлетені зарахують у зіпсовані.

Приблизно у цей ж час доступу до бюлетенів ніяк не міг отримати спікер Ради Андрій Парубій. Політик так поспішав на дільницю, що забув удома паспорт. Довелося кілька годин чекати, поки його привезуть. Ця ситуація завершилася вдало – від присутності на дільниці поважної особи ніхто не постраждав. Зрештою, цій особі вдалося проголосувати.

Назад у майбутнє? Виборець прийшов на дільницю з паспортом СРСР

Ну, мабуть, таки не з паспортом, а лише з обкладинкою від нього з відповідною позначкою. Примітно, що трапилося це не аби-де, а у Львові.



Справжній громадянин. Щоправда, не зовсім зрозуміло, якої саме держави

Еротика на виборах: спущені штани та шанувальники Іва Гандона

Сплутав кабінки за призначенням?

Поки цього ми не знаємо. Однак пильні виборці з Вінниці виклали у соцмережі світлину особи, ну, у дуже дивному стані.



Деякі користувачі інтеренету жартували про рояль, але ми – не будемо

Утім, справедливості заради, варто зазначити, що іще більш пильні користувачі соцмереж виявили, що це фото геть не в Україні зроблене і до наших виборів відношення не має.

Дивіться, це важливо: Парламентські вибори-2019 – онлайн виборчого марафону на 24 каналі

Презерватив у Маріуполі.

До виборчої дільниці виконати свій обов'язок (не факт, що громадянський) прийшов один із шанувальників французького письменника Іва Гандона. Голос цього виборця не зарахують, але послання (мабуть, цитата із якогось із творів видатного француза) – прочитають обов'язково.



Цитати Великих: "Меншого зла немає"

"За" – це не "Проти", але іноді "Проти" – це "За"

Кілька слів про те, як важливо знати значення термінів та грамотно спілкуватися українською – державною, до слова – мовою.



Сподіваємося, це таки був жарт...

Що тут скажеш? Читайте не лише перший рядок. Особливо – у виборчому бюлетені.

Трішки романтики, або Темрява – друг ДВК

У Рівному на кількох дільницях зникало електропостачання. Але це ніяк не змогло зашкодити роботі комісій.



Світло – не світло, а вибори тривають

За дещо романтичних обставин ДВК допрацювали, поки електропостачання не відновили. Минулося і без жертв, і без порушень виборчого законодавства.

Тим часом вже відомі попередні результати національного екзит-полу. Які партій будуть у Раді – в інфографіці 24 каналу:

Як оголошували результати екзит-полу – дивіться тут: