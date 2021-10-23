Партія-переможець на виборах у Німеччині виступила за швидкий запуск "Північного потоку-2"

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини висловився за якнайшвидше введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Така позиція суперечить ставленню до російського проєкту можливих партнерів по коаліції – партії "Зелених".

"Північний потік-2" допоможе Німеччині перейти до кліматичної нейтральності, – Норберт Вальтер-Борьянс.

Обрати постачальників, виходячи з їх симпатій до політичної системи, досить складно. Про це заявив Норберт Вальтер-Борьянс.

До теми Спершу – запуск "Північного потоку-2": Путін назвав умову збільшення поставок газу в Європу

За словами політика, незалежність "забезпечується не розривом зв'язків з іншими, а наявністю якомога більшої кількості зв'язків з якомога більшою кількістю партнерів". Так він прокоментував небажання "Зелених" швидко давати схвалення на запуск "Північного потоку-2".

При цьому Вальтер-Борьянс зазначив, що Німеччина прихильна до дотримання основних стандартів, а також бере участь в європейських економічних санкціях.

Однак у цьому випадку мовиться не про торгівлю, а про інфраструктуру, яка допоможе нам здійснити перехід до кліматичної нейтральності. Разом з тим, ми повинні швидко розширювати використання відновлюваних джерел енергії,

– наголосив співголова СДПН.

За його словами, поточне зростання цін на газ і паливо має 3 різні причини. Податок на викиди вуглецю має найменшу частку, а ефект надолужування після пандемії вносить вагоміший внесок. Водночас Вальтер-Борьянс визнав, що "прямо зараз російська політика поставок призводить до зростання витрат на енергію".

Що кажуть у партії "Зелених"

Нещодавно співголова партії Анналена Бербок звинуватила Росію в "шантажі" у зв'язку з високими цінами на енергоносії по всій Європі. За її словами, так Москва намагається використати Німеччину для запуску "Північного потоку-2".

Останні новини про "Північний потік-2"

17 жовтня у Росії заявили, що "Північний потік-2" готовий до запуску.

18 жовтня "Газпром" запевнили, що завершив заповнювати газом першу нитку газопроводу.

Утім, вже 19 жовтня США пообіцяли покарати "Газпром", бо той порушив накладені на нього санкції.