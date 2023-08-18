Партизани показали, де у Бердянську росіяни ховають техніку

У тимчасово окупованому Бердянську партизани знайшли склад військової техніки росіян. Вони оприлюднили відповідні фото.

Партизани у Бердянську дізналися, де росіяни ховають свою техніку. У мережу навіть потрапили фото з імпровізованого складу окупантів.

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Схованка росіян

Бердянські партизани змогли знайти місце, де окупаційна армія тримала свою техніку.



Російська техніка у Бердянську / Фото БПА

Серед знайденої техніки кілька танків у маскувальних сітках.

Добре сховали, тільки як же нам вдалося дізнатися про вашу схованку?,

— мовиться в повідомленні.

Партизани не уточнюють, де саме змогли відшукати таку приємну знахідку.



Російський танк у Бердянську / Фото БПА

Вочевидь, партизани хочуть, щоб росіяни знали, що їм тут не раді. Ймовірно, росіяни не зможуть використати цю техніку на полі бою, адже вона цілком може бути знищена.

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