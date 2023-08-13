У цей час Маріуполь відвідував Пушилін, – Андрющенко розповів деталі "вибухового спротиву"

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, розповів, як партизани знищили базу окупантів у місті 13 серпня. Він називає це вибуховим спротивом і каже: народні месники скористалися візитом Пушиліна до Маріуполя.

Палаючий або вибуховий спротив у Маріуполі триває – партизани підірвали тренувальну базу окупантів, є жертви. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко під час телемарафону.

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Які наслідки знищення бази окупантів

За словами Петра Андрющенка, партизани в Маріуполі вирішили не чекати на "бавовну", а зробити її власними силами. Для цього використали "природні умови".

За базою стежили давно і розуміли, що саме потрібно зробити. Слушний час настав тоді, коли до розтерзаного росіянами міста на Азовському морі завітав гауляйтер Денис Пушилін зі всією верхівкою Донецької псевдореспубліки. Вони приїхали вітати "одне одного" з днем будівельника.

Усі, хто мав спостерігати за базою, зокрема поліція та росгвардія, були задіяні для охорони в іншій частині міста. Поруч із базою – мікрорайон, який повністю знесено по периметру 5 кілометрів.

На жаль, пожежу швидко погасили, проте щонайменше 3 вантажівки згоріло, 10 людей вивезено з бази – імовірно, це поранені. Знешкоджено частину боєприпасів для стрілецької зброї, а казарма для тренувальної бази згоріла.

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