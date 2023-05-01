Українські партизани збирають інформацію про Керченський міст

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України розповів, що вони збирають дані про Керченський міст. Його росіяни побудували для сполучення між Росією та тимчасово окупованим Кримом.

Партизани закликали мешканців відправляти їм будь-яку інформацію про цей об'єкт. Варто зазначити, що там вже була потужна "бавовна" 8 жовтня 2022 року.

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Окрім цього, після вибухів у Севастополі, який пролунали 29 квітня, на Керченському мосту утворились затори – машини там стояли навіть добу.

До чого закликав рух "Атеш"

Нас цікавить будь-яка інформація про цей об'єкт. Підрозділи, які ведуть охорону, яка і коли транспортується техніка, які роботи з ремонту та оборони мосту ведуться,

– пояснили партизани.

Вони закликали людей надсилайте фото, відео та інформацію:

в особисті повідомлення "Атеш";

на платіжний-бот "ТукТук".

У Севастополі лунали потужні вибухи