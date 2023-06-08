"Пали російське": рух "Жовта стрічка" запускає безстрокову акцію на окупованих територіях
Джерело:"Жовта стрічка"
Українські партизани продовжують чинити потужний спротив російським загарбникам на окупованих територіях нашої країни. Так, представники руху "Жовта стрічка" повідомили про початок нової акції під назвою "Пали російське".
Українці закликають палити російські прапори та символи, які повісили загарбники в окупованих населених пунктах. Партизани наголосили, що ця акція не матиме кінцевого строку.
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У "Жовтій стрічці" закликати нищити символи росіян
Партизани наголосили, що цю акцію планують присвятити так званому дню Росії, який загарбники святкують 12 червня.
Партизани закликають палити російські символи на окупованих територіях / Відео з телеграм-каналу "Жовта стрічка"
Мешканців тимчасово окупованих територій закликали:
- зривати й збирати російську символіку;
- спалювати російські триколори;
- спалювати російські газети й іншу пропагандистську продукцію;
- спалювати колорадські стрічки.
Попри це у "Жовтій стрічці" наголосили, що першочергово люди мають дбати про власну безпеку, тому робити ці дії треба з особливою обережністю.
Українські партизани працюють на окупованих територіях
- Партизани руху "Атеш" 8 червня звернулися до колаборантів на окупованих територіях. Українці порадили забезпечувати рух опору інформацією, а також саботувати накази окупантів.
- Крім цього, "Атеш" знайшов російську установку протиповітряної оборони у Криму. Так, активісти опублікували у мережі координати цієї російської системи.
- Раніше учасники руху "Жовта стрічка" закликали жителів окупованих територій долучитися до потужної акції "Наступає час деокупації". Мета акції полягала в перетворюванні російських "зеток" на пісочні годинники.