"Пали російське": рух "Жовта стрічка" запускає безстрокову акцію на окупованих територіях

Українські партизани продовжують чинити потужний спротив російським загарбникам на окупованих територіях нашої країни. Так, представники руху "Жовта стрічка" повідомили про початок нової акції під назвою "Пали російське".

Українці закликають палити російські прапори та символи, які повісили загарбники в окупованих населених пунктах. Партизани наголосили, що ця акція не матиме кінцевого строку.

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У "Жовтій стрічці" закликати нищити символи росіян

Партизани наголосили, що цю акцію планують присвятити так званому дню Росії, який загарбники святкують 12 червня.

Партизани закликають палити російські символи на окупованих територіях / Відео з телеграм-каналу "Жовта стрічка"

Мешканців тимчасово окупованих територій закликали:

зривати й збирати російську символіку;

спалювати російські триколори;

спалювати російські газети й іншу пропагандистську продукцію;

спалювати колорадські стрічки.

Попри це у "Жовтій стрічці" наголосили, що першочергово люди мають дбати про власну безпеку, тому робити ці дії треба з особливою обережністю.

Українські партизани працюють на окупованих територіях