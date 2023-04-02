Стилізація під московських попів: як Паша "Мерседес" наслідує представників РПЦ

1 квітня СБУ провела обшуки в помешканні митрополита Павла Лебедя, більш відомого як Паша "Мерседес". На оприлюднених кадрах видно золото, коштовності та портрети в будинку священнослужителя. Раніше журналісти відзначали дорогі аксесуари Паші "Мерседеса", зокрема шарф за 700 доларів та годинник за майже 40 тисяч. Це все "стилізація під московських попів".

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Утім, він зазначив, що на фоні своїх російських "колег" митрополит Павло просто жебрак.

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"Ніколи цього не розумів. Чому не можна їздити на простішій машині, носити не брендові аксесуари? Яка йому різниця, адже він одягнений в немодний одяг, скажімо так", – іронічно відмітив Фейгін.

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РПЦ культивує церковний бізнес

Альтруїзм та нежадібність – це точно не про РПЦ, відзначив правозахисник. Адже там культивується поняття, що церква має бути модною і багатою. Тому всі ці дорогі аксесуари, годинники, автівки – стилізація під "московських попів".

Але в порівнянні з ними Паша "Мерседес" просто жебрак. Там (в Росії – 24 Канал) вони без годинника за пів мільйона не виходять з дому. На Maybach несерйозно їздити – я про московських попів,

– зазначив він.

Правозахисник додав, що попри начебто засудження російської агресії, було чимало колаборантів серед представників церкви. Особливо на тимчасово окупованих територіях. Треба було різкіше обірвати зв’язки з МП.

"Не знаю, як про це митрополит Павло буде говорити на суді. Я думаю, що серйозного переслідування не буде. Але чинити опір діям владі в умовах війни – не найкращий і не найрозумніший спосіб", – резюмував він.

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