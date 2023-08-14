Посилює захист: після внесення застави Паша "Мерседес" збільшив кількість адвокатів

Колишнього намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла випустили під заставу та змінили запобіжний захід. Після цього він вирішив посилити захист та найняв нових адвокатів.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу. Цікаво, що нові адвокати Паші "Мерседеса" мають практику в захисті зрадників України або осіб з проросійськими поглядами.

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Хто захищатиме Пашу "Мерседеса" у суді

Окрім Олега Поваляєва захищати митрополита будуть ще 3 адвокати. Джерела у спецслужбах повідомляють, що Паша "Мерседес" уклав договори з такими адвокатами:

Дмитро Іванович Марченко, 10 червня 1977 року народження;

Денис Юрійович Записний, 25 січня 1980 року народження;

Андрій Олегович Доманський, 16 лютого 1979 року народження.

Про Записного інформації у мережі не так багато. Відомо, що він уродженець міста Києва, свідоцтво адвоката № 7098/10 також отримував у рідному місті у 2018 році. Він має власне адвокатське бюро у Києві.

А ось інші два адвокати – мають багатий досвід. До прикладу, Марченко – родом зі Слов'янська, Донецької області. Він отримав адвокатське посвідчення у 2011 році в рідній Донеччині, до цього – працював в органах кримінального розшуку в місті Слов'янськ. Крім того, він надавав правову допомогу колишньому меру Слов'янська – депутатці Нелі Штепі. Нагадаємо, що вона підозрювалася у вчиненні злочинів:

стаття 110 – "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України";

стаття 258 – "Терористичний акт".

Адвокат Доманський також з Києва, член адвокатського бюро "Марченко і партнери", а також є керівником Адвокатського об'єднання "АМАТ". За час своєї кар'єри він представляв інтереси у багатьох скандальних процесах:

справа нардепа Олександра Мороза у 1999 році у Верховному суді;

справа Миколи Коханівського щодо погрому російських банків;

справа Станіслава Краснова за участь у Революції Гідності та блокади окупованого Криму;

справа Кирила Вишинського щодо державної зради;

справа Артура Денісултанова щодо замаху на вбивство Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої тощо.

Як бачимо, Паша "Мерседес" суттєво посилив свій захист адвокатами, які мають досвід у резонансних справах. Можна лише здогадуватися, з якою метою митрополит московського патріархату наймає таких фахівців.

Справа Паші "Мерседеса": що відомо