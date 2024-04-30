Суд вирішив зняти електронний браслет з Паші "Мерседеса"

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення зняти електронний браслет з митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), який причетний до підривної діяльності проти України. Йому не продовжили дію обов'язку носити електронний засіб контролю.

У пресслужбі Київської обласної прокуратури розповіли, що у вівторок, 30 квітня, Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження обов'язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, задовольнив клопотання частково.

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Проте Паша "Мерседес" досі зобов'язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду. Крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. У прокуратурі наголосили, що також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні.

Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати, чим мотивовано таке рішення суду – наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня. Ухвала суду оскарженню не підлягає,

– повідомили у пресслужбі.

Тим часом адвокат митрополита Микита Чекман вже показав відповідне відео.

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