Буде в селі і з браслетом: СБУ прокоментувала вихід Паші "Мерседеса" під заставу

СБУ прокоментувала вихід митрополита Павла під заставу у 33,3 мільйона гривень. Вони заявили, що рішення суду ніяк не вплине на розгляд справи Паші "Мерседеса".

Розслідування у справі митрополита триває – СБУ заявила, що він понесе справедливе покарання. Однією зі статей, що інкримінують Паші "Мерседесу" є виправдовування агресії Росії.

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Паша "Мерседес" не звільняється від покарання

Митрополита Павла звільнили під заставу у 33,3 мільйона гривень, згідно з рішенням Солом’янського районного суду міста Києва. Однак, це не впливає на розгляд справи щодо Паші "Мерседеса" – застава не звільняє його від кримінальної відповідальності.

Мовиться лише про запобіжний захід – інкриміновані митрополиту статті передбачають не лише тримання від вартою. Попри внесену заставу, Паша "Мерседес" все ж повинен дотримуватись таких обмежень:

носити електронний засіб контролю;

не залишати село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в цьому кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками

Паші "Мерседесу" інкримінують статті щодо виправдовування агресії Росії та порушення рівноправності громадян залежно від їх релігії. Наразі розслідування по справі митрополита Павла завершилося – його адвокати ознайомлюються зі справою. Після цього обвинувачувальний акт направлять до суду.

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