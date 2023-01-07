"А що з лицем": мережа вибухнула мемами після фото Паші "Мерседеса" під лаврою

Цьогорічне Різдво в Україні особливе не лише через війну, але й через велику перемогу у релігійній площині. 7 січня митрополит ПЦУ Епіфаній вперше провів богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Раніше там "правив" одіозний Паша "Мерседес".

Під час святкового різдвяного богослужіння на території лаври помітили "намісника Києво-Печерської лаври" Павла Лебедя. Він стояв на узбіччі дороги й спостерігав за потоками вірян, що прямували на історичну літургію ПЦУ, передає 24 Канал.

Важливо В Успенському соборі Лаври звучала українська коляда: історичне відео

Світлину Паши "Мерседеса" опублікував народний депутат України Олексій Гончаренко. Це і спровокувало хвилю глузливих коментарів та мемів від українців.



Паша "Мерседес" перед Києво-Печерською лаврою / Фото Олексія Гончаренка



"Взагалі не хочеться йти з лавр, з Києво-Печерської" / Фото Goni



На випадок важливих переговорів / Фото Goni



А што случілось / Фото Goni



А што ж с ліцом / Фото Goni



Влучне послання / Фото з телеграму no_father_bot



Верифікація провалена / Фото з твіттера Ігоря Жогла



Митрополит УПЦ МП не пройшов фейс-контроль / Фото @ogarchenyigolos

Що цьому передувало