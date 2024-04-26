Чи може 17-річний юнак отримати паспорт за кордоном

Наразі для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років призупинили надання консульських послуг за кордоном. Втім, поки жодних коментарів стосовно неповнолітніх не було.

Наразі усі дипломатичні установи України тимчасово припинили надавати консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Адвокатка Марина Бекало розповіла, чи може юнак, якому виповнилось 17 років, отримати закордонний паспорт за межами України.

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Обмежень нема, втім є деякі обов'язки

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років, мають протягом січня – березня приписатись до призовних дільниць. Приписку проводять відповідні районні чи міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання юнаків.

З 17 до 18 років юнак буде допризовного віку. Та, якби він був в Україні, його б заклад освіти (школа/коледж) направила в ТЦК СП для приписки до призовної комісії ТЦК СП за місцем проживання. Якщо він не приписується в 17 років, нічого страшного. Це не є перешкодою в отриманні ним консульських послуг за кордоном, в тому числі й отримання паспортного документу для виїзду за кордон,

– уточнює адвокатка.

Обмеження передбачені лише для чоловіків віком від 18 до 60 років, у разі відсутності у них військово-облікового документу. Юнак може спокійно отримати закордонний паспорт з терміном дії 10 років в 17 років у консульстві чи посольстві України за кордоном, або ж в ДП "Документ".

Що ще відомо про обмеження консульських послуг та повернення чоловіків з-за кордону