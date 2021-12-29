Паспорти Росії усім, хто жив у СРСР: Жиріновський заговорив про "воз'єднання історичних земель"

Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про спрощене надання російського громадянства. На тлі цих подій скандальний російський політик Володимир Жиріновський вже заговорив про "воз'єднання історичних земель".

За словами Жиріновського, документ нібито може призвести до "воз'єднання" так званих "історичних земель Росії".

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В оновленому законопроєкті про громадянство Росії багато новел. Можливо, це призведе до воз'єднання історичних земель Росії,

– сказав Жиріновський.

Що відомо про скандальний законопроєкт

Його вніс у Держдуму Володимир Путін.

Він передбачає скорочення кількості вимог більш ніж до 20 категорій осіб, надаючи їм громадянство Росії.

Перш за все, йдеться про громадян колишнього СРСР, їхніх дітей. У законі Путін безпідставно називає їх співвітчизниками. Також під закон підлягають учасники державної програми з сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які проживають за кордоном.

Кремль активно проводить паспортизацію окупованих територій України – мовиться про Крим та частину Донбасу. Російські паспорти роздавали прискореними темпами перед виборами Державної думи восени 2021 року. Це робили, аби жителі окупованих територій могли незаконно віддавати свій голос на виборах.

Що відомо про попередні витівки Жиріновського

Одіозний російський політик Володимир Жиріновський закликав бомбити Україну та Європу в новорічну ніч. Він казав, що "треба когось покарати".

Також Володимир Жиріновський осоромився в прямому ефірі. З нього злетіли штани під час передвиборчих дебатів.

Водночас депутат Держдуми закликав виключити Україну з Організації Об'єднаних Націй. Він стверджував, що це через нібито утиски російської мови та дискримінацію російськомовних громадян.

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