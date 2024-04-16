Дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС, – Боррель

У Євросоюзі переконані, що першочергово потрібно уникнути подальшого руйнування енергосистеми України, а вже потім говорити про відбудову.

Жозеп Боррель заявив, що дешевше надати Києву системи Patriot, ніж потім відновлювати зруйнвані російськими обстрілами електростанції. Так голова дипломатії ЄС прокоментував можливіть відновлення знищеної Трипільської ТЕС.

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Через рік може бути запізно. Перш ніж говорити про відбудову України, треба не допустити її руйнування. Дешевше купити комплекси Patriot, ніж відбудувати електростанцію, на яку націлилися росіяни,

– заявив він.

Європі доведеться придбати системи ППО

Боррель також скликав Раду закордонних справ і оборони 22 квітня, щоб обговорити потреби України в боєприпасах і засобах протиповітряної оборони.

Я стукаю у двері держав-членів, щоб сказати їм, що якщо вони не мають зенітних батарей, їм доведеться їх купити. Справа просувається повільно, але існує величезна різниця у внесках країн-членів,

– додав Боррель.

Росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС