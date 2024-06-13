Чверть своїх систем Patriot Німеччина передає Україні, – Пісторіус

Якщо рахувати третю систему ППО Patriot, яку Шольц нещодавно пообіцяв передати Україні, то Німеччина загалом віддасть Україні чверть власних протиракетних систем. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, комплекс надійде до України вже незабаром.

Пісторіус перед початком зустрічей міністрів оборони країн НАТО, Комісії Україна-НАТО та коаліції "Рамштайн" у Брюсселі 13 червня заявив про передачу Україні нової партії засобів ППО. Він зазначив, що німці віддадуть значну частину комплексів Patriot зі своїх запасів.

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Німеччина – лідер в посиленні ППО України

Глава оборонного відомства нагадав, що Німеччина запустила ініціативу з посилення ППО України, яка вже має певні успіхи. Хоча, на його думку, ще є куди рухатися.

Ми передамо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи. Це чверть наших власних запасів таких систем. Поки ми не маємо можливості передати ще. Інші, напевно, також можуть віддати по одній,

– додав міністр оборони.

За словами Пісторіуса, Німеччина також забезпечує навчання управлінню Patriot і передає далекобійні ракети до них. Нещодавно передали 32 такі ракети, ще 68 будуть доставлені найближчими днями та тижнями. Ці ракети вдалося придбати в рамках спільних зусиль Німеччини, Данії, Норвегії та Нідерландів, додав міністр.

Борис Пісторіус наголосив, що німецька влада продовжує працювати, адже кожна система та кожна ракета важлива, бо допомагає захистити людей і інфраструктуру. Також він підтвердив, що партнери продовжують вивчати всі можливості для збільшення виробництва Patriot, ведуть перемовини з виробниками в США тощо, але проблема в тому, що для виробництва та постачання потрібен час.

Німеччина буде і надалі підтримувати Україну

Пісторіус згадав свій нещодавній візит в Одесу та зустріч з Володимиром Зеленським раніше на полігоні на півночі Німеччини, де проходять навчання на системі Patriot українські військові. Там він оголосив про новий пакет допомоги, до якого, окрім ракет для цих систем, увійдуть також кілька тисяч ударних дронів та гвинтівки.

Наша підтримка важлива, адже Росія намагається знищити Україну, Росія щодня вбиває та ранить людей, систематично та максимально жорстоко обстрілює українські міста. Не має бути сумнівів, що ми продовжимо стояти на боці України. Ми всі спільні в думці щодо необхідності зробити все для забезпечення можливості України захиститися проти російського агресора,

– зазначив Пісторіус.

Також він зауважив, що під час сьогоднішнього засідання йтиметься не лише про негайну допомогу, але також на середньо- та довгострокову перспективу підтримки України в її боротьбі проти російського агресора.

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