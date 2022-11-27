Як працюватиме Patriot, якщо стоятиме на кордоні Польщі: полковник ЗСУ назвав сценарії

Польський уряд попросив Німеччину передати Україні системи ППО Patriot, аби захистити польське та українське небо. Робота цих ЗРК залежить від того, де саме їх розгорнуть.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він нагадав, що Польща просить Берлін розмістити установки Patriot саме в Україні.

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Однак Німеччина поки не надала чіткої відповіді з приводу пропозиції Польщі. За словами Світана, існує 2 варіанти, де можуть розгорнути системи Patriot.

Перший – на кордоні Польщі та України.

Другий – ЗРК Patriot передадуть безпосередньо Києву.

"Нас влаштовують і перший, і другий варіанти. Адже це однаково допоможе захистити небо України. Було б непогано зробити це чимшвидше", – зазначив військовий експерт.

Як Patriot працюватимуть на польсько-українському кордоні

Полковник запасу ЗСУ розповів, що якщо установки Patriot будуть розташовані на кордоні Польщі з Україною, вони будуть "бачити" як мінімум на 100 кілометрів вглиб України й зможуть перехоплювати ракети.

На Захід України росіяни запускають переважно крилаті ракети. Patriot дуже добре по них працює. У такому випадку ми зможемо мінімум на 100 кілометрів пересунути наші зенітно-ракетні комплекси, збільшивши щільність ППО над Україною,

– наголосив Світан.

У випадку, якщо Patriot стоятимуть на кордоні з Польщею, ці ЗРК обслуговуватимуть польські або натівські оператори.

Що буде, якщо Patriot передадуть Україні

Якщо ж Німеччина все-таки погодиться передати ці системи ППО Україні, то, за словами Світана, ми також можемо поставити їх на відстані 100 – 200 кілометрів від кордону з Польщею.

Це також дозволить збільшити щільність військ ППО. Ми відтягнемо свої зенітно-ракетні комплекси на схід. Однак у цьому випадку на комплексах Patriot будуть працювати наші оператори,

– розповів полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що системи Patriot у такому випадку будуть включені до української системи протиповітряної оборони.

"НАТО вже втрутилося у війну проти Росії"

Частина європейських посадовців говорить про те, що навіть якщо Patriot стоятимуть на кордоні Польщі і звідти збиватимуть російські ракети, Москва може розцінити це як втручання НАТО у війну. Однак Світан переконаний, що Північноатлантичний альянс втягнутий у війну ще з 2014 року.

Ще з того часу ми отримуємо певну допомогу від НАТО, у нас працюють натівські інструктори та як мінімум – третина озброєння від альянсу. Тож все це більше нагадує політичні ігри, ніж реальні причини,

– сказав військовий експерт.

Він наголосив, що немає значення, де стоятимуть ці системи ППО та хто ними керуватиме. Адже у будь-якому випадку російські ракети будуть збивати зброєю НАТО.

"Насамперед важливо закрити повітряний простір і України, й країни НАТО – Польщі. Тим паче що поляки вже зіткнулися з наслідками через те, що не зробити це з початку повномасштабної війни в Україні", – зазначив Світан.

Де найкраще розмістити Patriot – оптимальний варіант для України

Він додав, що у ситуації з Patriot є певні проблеми по їхньому розгортанню та перенавчанню особового складу. За його словами, це дуже складна установка, включена у загальну систему протиракетної та протиповітряної оборони НАТО. Вивести її за рамки цієї системи доволі складно.

Роман Світан Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Оптимальний варіант для нас – якби вони стояли на кордоні з Польщею і на них працювали б оператори НАТО. Patriot можуть закривати Польщу, прикриваючи наше небо хоча б на 100 кілометрів із заходу.

Військовий експерт додав, що самій Україні потрібні трохи простіші системи ППО середньої дальності. Зокрема, йдеться про:

NASAMS,

IRIS-T,

SAMP/T,

HAWK.

Світан наголосив, що Україні вистачило б для захисту неба цієї номенклатури систем ППО. Питання залишається лише у їхній кількості, яка на сьогодні недостатня.

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