Підсилення ППО України: у Румунії готові обговорити відправку системи Patriot

У Румунії заявили про готовність до діалогу щодо відправки ракетної системи Patriot в Україну. За словами президента Румунії, спочатку він це має обговорити у Вищій раді оборони.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що Німеччина може передати ЗРК Patriot до України уже до кінця червня. Зазначимо, що постачання зенітного ракетного комплексу може збігтись з постачанням перших F-16.

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Румунія готова до діалогу щодо відправки ЗРК Patriot

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у вівторок, 7 травня, про готовність обговорити можливість відправки ЗРК Patriot в Україну.

Після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, Йоганніс підкреслив, що в останні кілька тижнів ведеться обговорення щодо того, хто може надати Україні системи Patriot.

Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони,

– зазначив очільник Румунії.

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