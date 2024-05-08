Підсилення ППО України: у Румунії готові обговорити відправку системи Patriot
Джерело:Reuters
У Румунії заявили про готовність до діалогу щодо відправки ракетної системи Patriot в Україну. За словами президента Румунії, спочатку він це має обговорити у Вищій раді оборони.
Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що Німеччина може передати ЗРК Patriot до України уже до кінця червня. Зазначимо, що постачання зенітного ракетного комплексу може збігтись з постачанням перших F-16.
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Румунія готова до діалогу щодо відправки ЗРК Patriot
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у вівторок, 7 травня, про готовність обговорити можливість відправки ЗРК Patriot в Україну.
Після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, Йоганніс підкреслив, що в останні кілька тижнів ведеться обговорення щодо того, хто може надати Україні системи Patriot.
Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони,
– зазначив очільник Румунії.
Військова допомога для України: останні новини
- Нідерланди планують почати передавати Україні винищувачі F-16 вже цієї осені. Наразі українські пілоти проходять навчання у Данії, США та інших країнах. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що вже після літа і далі винищувачі "будуть партіями перекидати в Україну".
- У Міноборони Іспанії заявили, що до України вже прибули ракети до систем Patriot. За словами міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес, ракети до систем Patriot допоможуть Україні захищатися від постійних російських атак.
- У NYT розповіли, що частина західної зброї уже прибула до України, втім, її більша частина прибуде упродовж наступних місяців. Це стосується більшості важкого озброєння, яке вимагає складної логістики та посиленої охорони під час транспортування.