Україна отримає нові Patriot: Зеленський назвав кількість

Президент Зеленський заявив, що союзники незабаром посилять повітряний захист українського неба. Так, наші оборонці отримають додаткові Patriot.

Україні нададуть нові системи ППО. Про це Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Політики разом відвідали 21 ракетну групу сил ППО ФРН.

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Скільки Patriot прибудуть в Україну

Журналісти поцікавилися у президента щодо поставок засобів протиповітряної оборони. Зеленський відповів, що Київ працює над цим питанням з США та європейськими союзниками.

Глава держави не став уточнювати, з ким саме з країн Європи ведуться переговори, оскільки Україна ще чекає на підтвердження відповідних рішень.

Очікуємо на позитивний результат щодо отримання 2 – 3 систем ППО найближчим часом,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні у Берліні відбувалася конференція з відбудови України. Під час свого виступу канцлер Олаф Шольц пообіцяв протягом найближчих тижнів та місяців поставити в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси. Останні дві системи Patriot Німеччина поставила у квітні у травні.

Італія оголосила новий пакет допомоги

Рим надасть Україні два пакети допомоги. Один із них передбачає постачання озброєння нашій державі. Зокрема, у військовому пакеті буде ЗРК SAMP/T.

ЗРК SAMP/T може одночасно наводити ракети Aster-30 на 16 різних цілей, тож цей комплекс справді може значно посилити протиповітряну оборону України.

Зазначимо, що сьогодні стало відомо про зняття заборони на використання "Азовом" американської зброї. Це підтвердили у самій бригаді.

Варто зауважити, що після ухвалення законопроєкту про фінансування озброєння Україні наприкінці квітня США почали масово постачати на фронт зброю. Вона допомогла стримати наступ окупантів на Харківщині, вважають ЗМІ.