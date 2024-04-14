SAMP-T чи Patriot: Коваленко оцінив, які системи ППО Україна може отримати у більшій кількості

Німеччина негайно передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot та додаткові ракети до нього. Берлін на сьогодні є найбільшим постачальником цих систем Києву.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що у Німеччини немає великої кількості ЗРК Patriot. Ця країна, на відміну від США, не є основним оператором цих систем. Водночас Вашингтон, маючи понад 1000 пускових установок Patriot, Києву не передав жодної.

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Є в невеликій кількості

В батареї ЗРК Patriot може бути 6, 8 або 10 пускових установок. В середньому європейські батареї мають 8 пускових установок, і саме таку нам може передати Німеччина.

Цього має бути достатньо, щоб забезпечити захистом середнє або велике – до 1 мільйона жителів – місто. Йдеться про захист в питаннях компоненти великого радіуса дії, який є у Patriot. Водночас їм потрібно, щоб була підтримка комплексів малого та середнього радіуса дій,

– зазначив військовий оглядач.

Також ще з жовтня 2022 року тривають перемовини щодо надання Україні комплексів SAMP-T. На сьогодні наша країна отримала лише один комплекс від Франції та Італії влітку 2023 року.

SAMP-T значно менше, ніж Patriot у світі. SAMP-T Україні можуть надати, щоб не знімати з бойового чергування ті, які виробляються. Виробництво цих систем не таке масштабне та серійне, як Patriot. Тому ці комплекси є в невеликій кількості, а їхнє виробництво не таке швидке,

– підкреслив він.

До SAMP-T використовуються ракети типу Aster, зокрема Aster 30. Є їхній певний запас, також вони застосовуються на пускових установках в інших комплексах.

"Якщо є порівнювати з виробництвом ракет до Patriot, то у США можливості значно більші саме по кількісному показнику. Тому SAMP-T може бути альтернативою, але не тотальною, тому що цих комплексів замало", – наголосив Олександр Коваленко.

Які можливості має ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

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