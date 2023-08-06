Patriot збиває ціль сам: як працює ЗРК, що ліквідовує російські "Кинджали"

У травні 2023 року стався безпрецедентний випадок – українські військові завдяки американському ЗРК Patriot вперше в історії збили аеробалістичну російську ракету "Кинджал". Протягом травня – червня над Києвом ліквідували всі 13 "Кинджалів", які випустили окупанти.

Для загарбників це стало справжньою несподіванкою, адже вони вважали, що ця ракета не має аналогів. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зіронізував, що на практиці виявилося, що "Кинджал" не такий крутий, як про нього казали в Росії.

Варто прочитати Росія запустила "Кинджали" з Тамбова

Збиття "Кинджала" з Patriot – інформаційна поразка для росіян

За словами Ігната, загарбники казали, що "Кинджал" – це "не имеющая аналогов" ракета.

"Але виявляється, що вона не така крута, як росіяни її піарили", – сказав він.

Він додав, що збиття "Кинджала" завдяки ЗРК Patriot, – це інформаційна поразка для росіян.

Це, безумовно, ідеологічна поразка. Тому що "не имеющую аналогов" ракету збиває комплекс, про який вони казали "устаревший 1970-го року",

– зауважив речник.

Він зазначив, що окупанти у своїх пропагандистських пабліках неодноразово намагалися "знищити" Patriot, показуючи фейкові фото "влучання". Проте насправді це виявилося брехнею.

ЗРК може працювати в автоматичному режимі

Українським військовим знадобилося кілька місяців навчань, щоб освоїти ЗРК Patriot. Після цього, навесні 2023 року, комплекс став на захист українського неба.

Ігнат, коментуючи те, як Повітряним силам ЗСУ вдалося збити "Кинджал", розповів, що ЗРК Patriot може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимах. В останньому випадку участь людей взагалі не потрібна.

Тобто Patriot ставиться у режим збиття цілей "автомат" і збиває ціль сам,

– пояснив військовий.

За його словами, практично неможливо, щоб екіпаж у штатному режимі, як це, наприклад, відбувається на С-300, знищив балістичну ціль. Причина доволі проста – в бійців є дуже мало часу на реагування.

Однак цих систем досі мало для захисту України, адже її кордони є доволі широкими. Ігнат зазначив, що наша держава готова показати виробникам зброї, як їхнє озброєння працює на практиці.

"Дайте нам ваше озброєння, і ми продемонструємо на практиці його ефективність, як ми це вже зробили з тим самим Patriot", – підсумував речник Повітряних сил.

Зауважте Під час денної атаки на Хмельниччину постраждав автовокзал: в ОВА розповіли деталі

Росіяни запускали "Кинджали" 5 серпня: коротко