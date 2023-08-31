Зустріли оплесками: поліцейські привітали запобіжний захід патрульному у Дніпрі

У Дніпрі патрульному Єгору Звонкову обрали запобіжний захід. Раніше чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного вбивства та перевищення службових повноважень.

Патрульному Єгору Звонкову 31 серпня обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Це рішення порадувало його колег, які перебували у залі суду.

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Реакція колег

Після того, як суддя оголосив рішення щодо запобіжного заходу, присутні на засіданні поліцейські – колеги підозрюваного – почали аплодувати. Раніше під час спілкування з журналістами правоохоронці, які зібралися біля будівлі суду у Дніпрі підтримати Звонкова, розповідали, що справедливим рішенням було б або звільнити його з-під варти, або відпустити під домашній арешт. Крім того, вони всі одноголосно відгукувалися про підозрюваного, як про відповідального та вихованого хлопця, який виконував свої повноваження на гідному рівні.

Суддя задовольнив прохання адвокатів Звонкова, які просили суд призначити запобіжний захід їхньому підзахисному у вигляді особистого зобов'язання, домашнього арешту або звільнення під заставу.

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Реакція адвокатки

Юлія Сегеда, адвокатка патрульного, заявила, що вона цілком задоволена рішенням суду. З урахуванням резонансу, який викликав у суспільстві інцидент у Дніпрі, адвокатка вважає судове рішення "адекватним" і "співмірним". Водночас вона впевнена, що прокуратура його оскаржуватиме, тому на неї та її підзахисного чекатиме ще апеляційна інстанція. Також Сегеда знов підкреслила, що підозра Звонкову є необгрунтованою та незрозумілою.

Патрульному Звонкову обирали запобіжний захід