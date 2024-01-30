Має грандіозний проєкт: опозиціонер пояснив заяву Патрушева про тотальну війну

Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев заговорив про "тотальну війну Росії з Заходом". Мовляв, так звана "СВО" – це лише частина справді великої війни.

Заяви Ніколая Патрушева про велику війну не є дивними, з огляду на погляди цього російського діяча. Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що вся влада Патрушева зав'язана на війні.

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Чого хоче Патрушев

Не остання людина в Росії Ніколай Патрушев закликав готуватися росіян до "довгої війни із Заходом". Мовляв, англосакси ведуть маленькі проксі-війни з Росією. Тому, як він висловився, навіть після закінчення "гарячої фази" війни з Україною, війна з Заходом не припиниться.

Патрушев з цього і живе. Вся його влада заснована на концепції тотальної війни. Якщо війна має обмежений характер так званої "СВО", а країна продовжує жити, як і живе, то влада Патрушева тоді не безмежна,

– зауважив Аббас Галлямов.

Патрушев, як доволі амбіційна людина, не може задовольнитись владою лише у певних аспектах. Він хотів би мати значно більший вплив, ніж має зараз.

"Тут питання не в грошах. Перед Патрушевим грандіозний політичний проєкт – йому сина (Дмітрія Патрушева, міністра сільського господарства Росії – 24 Канал) треба робити наступником. А для цього потрібно контролювати всю країну, не лише освоювати бюджети", – пояснив політтехнолог.

Саме тому Патрушеву і потрібна тотальна війна. Тоді не буде мирної економіки, лише тил, який є такою ж частиною фронту, як і самі військові. У такий спосіб секретар Радбезу Росії зможе тримати під контролем усі сфери, які зараз йому не доступні.

"Те, що про це говорить Патрушев – пусте місце. Якби про це сказав Собянін (мер Москви – 24 Канал) чи Мішустін (голова уряду Росії – 24 Канал) – це вже була б інша справа", – додав Галлямов.

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