Пацан сказав, пацан зробив, – Лавров у стилі гопника відповів Заходу на "гарантії безпеки"

Очільник російського МЗС закликав Захід продовжити обговорення "гарантій безпеки". Як дав зрозуміти Сергій Лавров, він хоче, аби усе було "по поняттям".

Про це він говорив у інтерв'ю в ефірі одного з пропагандистських каналів держави-агресорки. Міністр цинічно вдавав, що Росія хоче, "аби усе було чесно", пише 24 канал.

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Лавров: "У нас є поняття"

Коментуючи діалог щодо "гарантій безпеки" російський урядовець висловлювався аж ніяк у дипломатичному стилі. Він закликав США та НАТО робити все "по поняттях".

Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є поняття: "пацан сказав – пацан зробив". Принаймні, "поняття" повинні дотримуватися і на міжнародному рівні,

– сказав Лавров.

Чому бідкаються у Москві

Ще у грудні 2021 року Росія опублікувала перелік так званих "гарантій безпеки", яких вимагає у Заходу. У ньому містилися зухвалі та фактично нереальні вимоги. Наприклад, щодо нерозширення НАТО на Схід. У такий спосіб Кремль хоче юридичних зобов'язань, що Україна ніколи не стане членом Альянсу.

США, звісно, не погодилися з вимогами Кремля. Проте надіслали у Москву письмового листа, аби показати, що зацікавлені у діалозі. Втім, Росія прогнозовано залишилася незадоволеною. Там розкритикували реакцію Вашингтона.

"Ми зацікавлені в тому, аби докладніше пояснити колегам у США та всім їхнім союзникам по НАТО, що не можемо задовольнитись обіцянками", – зухвало заявив Лавров.

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