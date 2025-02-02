У Павлограді біля будівлі РТЦК стався вибух: є постраждалий
- У Павлограді ввечері 2 лютого стався вибух біля будівлі РТЦК та СП, внаслідок чого поранення отримав чоловік.
- Поліція проводить слідчі дії, а обласний центр комплектувань закликав громадян зберігати спокій та чекати на офіційні висновки слідства.
- За попередніми даними, поранення зазнав військовослужбовець, його стан – легкий.
У Павлограді в Дніпропетровській області ввечері 2 лютого стався вибух біля будівлі РТЦК та СП. Наразі на пісці події працюють правоохоронці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини. Це вже другий подібний інцидент, який трапився в Україні за 2 дні.
До теми Вибух у Рівненському ТЦК: у якому стані постраждалі
Що відомо про вибух біля ТЦК у Павлограді
У поліції розповіли, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло до правоохоронців близько 18:40. На місце негайно виїхали поліцейські.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху невстановленого предмета поранення зазнав чоловік,
– зазначили у поліції Дніпропетровщини.
Наразі поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Усі деталі правоохоронці пообіцяли надати згодом.
Поки що ні в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП, ні в Павлоградському РТЦК та СП нічого не писали про цей вибух.
Тим часом у поліції Дніпропетровщини також повідомили Суспільному, що, за попередніми даними, поранення дістав військовослужбовець.
Що сказали про вибух у Дніпропетровському ОТЦК
У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП згодом виклали допис, у якому розповіли, що ввечері біля будівлі Павлоградського РТЦК та СП стався вибух невстановленого предмета. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту поранення зазнав один чоловік. Стан постраждалого легкий.
Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей,
– мовиться у повідомленні.
В обласному територіальному центрі комплектувань також попросили громадян не поширювати неперевірену інформацію, зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства. Там також пообіцяли надавати всю необхідну інформацію, коли вона з'являтиметься.
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Що відомо про інциденти з ТЦК в Україні за останні дні
- У Рівному ввечері 1 лютого стався вибух у приміщенні Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок інциденту загинула 1 людина, а ще 6 зазнали поранень. На місці працювали правоохоронці та представники СБУ.
- Пізніше речниця Управління СБУ Рівненщини Анна Свінціцька-Савчук розповіла журналістам Суспільного, що наразі стан постраждалих, які зазнали поранень через вибух у Рівненському ТЦК та СП, не коментують. Слідчі дії щодо цього інциденту ще тривають.
- До цього у Пирятині, що в Полтавській області, вночі 31 січня на заправці застрелили співробітника ТЦК під час супроводу військовозобов'язаних. Невідомий чоловік у балаклаві та піксельних штанах, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав від військового віддати йому зброю, але після відмови вчинив свій злочин.
- У Полтавській обласній прокуратурі згодом повідомили, що правоохоронці вже затримали підозрюваних у вбивстві працівника ТЦК у Пирятині. Двом чоловікам уже оголосили підозри.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий, коментуючи інцидент у Пирятині, зазначив, що вбивству працівника ТЦК немає жодного виправдання. Він також наголосив, що нападник має понести справедливе покарання за скоєне.