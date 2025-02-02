У Павлограді біля будівлі РТЦК стався вибух: є постраждалий

У Павлограді в Дніпропетровській області ввечері 2 лютого стався вибух біля будівлі РТЦК та СП. Наразі на пісці події працюють правоохоронці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини. Це вже другий подібний інцидент, який трапився в Україні за 2 дні.

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Що відомо про вибух біля ТЦК у Павлограді

У поліції розповіли, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло до правоохоронців близько 18:40. На місце негайно виїхали поліцейські.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху невстановленого предмета поранення зазнав чоловік,

– зазначили у поліції Дніпропетровщини.

Наразі поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Усі деталі правоохоронці пообіцяли надати згодом.

Поки що ні в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП, ні в Павлоградському РТЦК та СП нічого не писали про цей вибух.

Тим часом у поліції Дніпропетровщини також повідомили Суспільному, що, за попередніми даними, поранення дістав військовослужбовець.

Що сказали про вибух у Дніпропетровському ОТЦК

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП згодом виклали допис, у якому розповіли, що ввечері біля будівлі Павлоградського РТЦК та СП стався вибух невстановленого предмета. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту поранення зазнав один чоловік. Стан постраждалого легкий.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей,

– мовиться у повідомленні.

В обласному територіальному центрі комплектувань також попросили громадян не поширювати неперевірену інформацію, зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства. Там також пообіцяли надавати всю необхідну інформацію, коли вона з'являтиметься.

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