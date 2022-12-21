Він абсолютний герой, – Пелосі назвала виступ Зеленського у Конгресі "великою честю"

Ненсі Пелосі офіційно запросила Володимира Зеленського виступити на засіданні Конгресу 21 грудня. При цьому політикиня назвала українського лідера "абсолютним героєм".

Конгрес готується приймати Зеленського

Спікерка Палати представників надіслала Зеленському листа від імені лідерів республіканців та демократів у Конгресі. Про це Пелосі розповіла журналістам.

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Приймати цілковитого, абсолютного героя у Конгресі США, що бореться за демократію, веде людей, які борються за демократію, це честь для Конгресу США. Зеленський національний та світовий герой,

– наголосила Пелосі.

Вона поділилася спогадами про свій візит до Києва у травні цього року. Спікерка Палати представників бачила "неймовірну сміливість українського народу, який бореться за демократію для всього світу". США та світ в захваті від того, що зараз роблять українці.

Пелосі додала, що Конгрес планує запевнити Зеленського у потужній двопартійній підтримці.

Що відомо про візит президента України у США

21 грудня Зеленський здійснив свою першу закордонну подорож з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У США політик відправився через Польщу, куди прибув потягом.

З міркувань безпеки про візит не інформували публічно. Однак відомо, що у США Зеленського запросив президент Джо Байден.

За даними ЗМІ, американський лідер готується оголосили про пакет військової допомоги Україні майже на 2 мільярди доларів. Ця допомога включатиме потужну систему ППО Patriot.



Що Зеленський робитиме у США / Інфографіка 24 каналу