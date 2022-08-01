Пелосі може відвідати Тайвань: у ЗМІ поширили ймовірну програму візиту політикині

У Тайвані очікують на візит спікерки палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі. Медіа повідомляють, що вона прибуде 2 серпня.

ЗМІ повідомили, що візит Пелосі з підтримкою країни розпочнеться пізно ввечері. Покинути Тайвань політикиня планує вже наступного дня.

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Зазначити, що Пелосі приземлиться в аеропорту Суншань в Тайбеї приблизно о 22:30 за місцевим часом. Наступного дня, 3 серпня, вона відвідає парламент Тайваню. Також запланована зустріч з президенткою Цай Інвень.

США підтримують візит Пелосі

Пентагон готується до візиту Пелосі на Тайвань. Хочуть переконатися, що подорож буде безпечною і надійною, попри напруження у стосунках США та Китаю. Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що у відомстві підтримують поїздку на Тайвань.

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Реакція Китаю на візит

Пелосі вирушила з візитом в Азію 30 липня. Пекін заявив, що готовий збити американський літак. Крім цього, Китай оголосив про військові навчання. Через це Тайвань розгорнув ППО поблизу летовища, де мав приземлитися американський борт.

За літаком, де перебувала Пелосі, спостерігали у застосунку Flightradar24 приблизно 100 тисяч людей з усього світу. Повітряне судно приземлилось на Гавайських островах.

Китай може атакувати Тайвань

Між Китаєм та Тайванем напружена ситуація. Пекін регулярно порушує повітряний простір Тайваню та заявляє про намір у будь-який спосіб "повернути" цю країну.

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У Міноборони Японії вважають, що Китай готується до війни. Особливо – після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Армія Китаю у соцмережах також заявила, що готується до війни. Це можна трактувати як підняття морального духу або ж як пряму погрозу США та Тайваню.

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