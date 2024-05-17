Доповідь Пентагону окреслює, що корупція є чи не найбільшою проблемою в Україні. Водночас редактор проєкту "Наші гроші", журналіст-розслідувач Юрій Ніколов в етері 24 Каналу прояснив, що у деяких важливих процесах корупцію вдалося подолати.

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Є й гарні новини

Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч представив доповідь, у якій зазначив, що корупція в Україні залишається однією з найвищих у Європі. Щобільше, велика війна з Росією лише створила нові можливості, зокрема "для хабарництва і відкатів, завищення витрат", особливо у сфері закупівель летальної зброї.

За даними Держдепу, проблеми з корупцією та верховенством права в Україні є найбільшим викликом для післявоєнного відновлення економіки та залучення іноземних інвестицій.

У цьому повідомленні, що Пентагон слідкує за нашою корупцією у закупівлі летальної зброї, є одразу кілька гарних новин. Це означає, що у нелетальних закупівлях, щодо яких рік тому ухвалили закон про прозорість, вже наведений порядок. Ми вже побачили, що в основних закупівлях палива, бронежилетів, касок, тобто всього, що не вибухає, досягнуто прогресу. Ціни уже суттєво знижені,

– наголосив Юрій Ніколов.

Тож оскільки Пентагон не зосереджує увагу на цьому аспекті, це гарний сигнал про подолання корупції принаймні на такому рівні.

"Акцент на летальних закупівлях – це теж правильно, адже з об'єктивних причин ці закупівлі не можна підсвічувати у Prozorro. Тому тут можна боротись (з корупцією – 24 Канал) тільки звертаннями партнерів через власні канали. Зрозуміло, що у закритих закупівлях є речі, за якими варто слідкувати", – підкреслив журналіст-розслідувач.

Як можна сприяти подоланню корупції у закупівлях

Варто наголосити, що зараз тиловими закупівлями, а саме придбанням харчів, палива, уніформи й виробів тактичної медицини, віднедавна займається нова агенція – "Державний оператор тилу" (DOT). Своєю чергою функція закупівлі зброї та військової техніки покладена на ще одне відомство при МО – "Агенцію оборонних закупівель".

Розпорядником коштів і замовником залишається Міністерство оборони України на чолі із Міністром Рустемом Умєровим.

В агенції хороший керівник, який прийшов з державного сектору, але у цього керівника не вистачає адміністративних ресурсів для того, щоб повноцінно замінити всю команду. До цих процесів необхідно залучити міжнародних партнерів. Можна створити наглядову раду, від якої залежатиме діяльність агенції. На мою думку, було б добре, якби у цій наглядовій раді були генерали у відставці наших країн-союзників,

– зазначив Ніколов.

У міжнародних представників можна було перейняти досвід та, звісно, очікувати на їхню допомогу та поради.

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