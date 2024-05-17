Доклад Пентагона очерчивает, что коррупция является едва ли не самой большой проблемой в Украине. В то же время редактор проекта "Наши деньги", журналист-расследователь Юрий Николов в эфире 24 Канала прояснил, что в некоторых важных процессах коррупцию удалось преодолеть.
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Есть и хорошие новости
Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч представил доклад, в котором отметил, что коррупция в Украине остается одной из самых высоких в Европе. Более того, большая война с Россией только создала новые возможности, в частности "для взяточничества и откатов, завышения расходов", особенно в сфере закупок летального оружия.
По данным Госдепа, проблемы с коррупцией и верховенством права в Украине является самым большим вызовом для послевоенного восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций.
В этом сообщении, что Пентагон следит за нашей коррупцией в закупке летального оружия, есть сразу несколько хороших новостей. Это означает, что в нелетальных закупках, по которым год назад приняли закон о прозрачности, уже наведен порядок. Мы уже увидели, что в основных закупках топлива, бронежилетов, касок, то есть всего, что не взрывается, достигнут прогресс. Цены уже существенно снижены,
– отметил Юрий Николов.
Поэтому поскольку Пентагон не сосредотачивает внимание на этом аспекте, это хороший сигнал о преодолении коррупции по крайней мере на таком уровне.
"Акцент на летальных закупках – это тоже правильно, ведь по объективным причинам эти закупки нельзя подсвечивать в Prozorro. Поэтому здесь можно бороться (с коррупцией – 24 Канал) только обращениями партнеров через собственные каналы. Понятно, что в закрытых закупках есть вещи, за которыми стоит следить", – подчеркнул журналист-расследователь.
Как можно способствовать преодолению коррупции в закупках
Стоит отметить, что сейчас тыловыми закупками, а именно приобретением продуктов, топлива, униформы и изделий тактической медицины, с недавних пор занимается новое агентство – "Государственный оператор тыла" (DOT). В свою очередь функция закупки оружия и военной техники возложена на еще одно ведомство при МО – "Агентство оборонных закупок".
Распорядителем средств и заказчиком остается Министерство обороны Украины во главе с Министром Рустемом Умеровым.
В агентстве хороший руководитель, который пришел из государственного сектора, но у этого руководителя не хватает административных ресурсов для того, чтобы полноценно заменить всю команду. К этим процессам необходимо привлечь международных партнеров. Можно создать наблюдательный совет, от которого будет зависеть деятельность агентства. По моему мнению, было бы хорошо, если бы в этом наблюдательном совете были генералы в отставке наших стран-союзников,
– отметил Николов.
У международных представителей можно было перенять опыт и, конечно, ожидать их помощь и советы.
Коррупция в Украине: последние новости
Городского голову Очакова Сергея Бычкова подозревают в незаконном обогащении. НАПК сообщило, что во время полномасштабной войны, чиновник вместе с женой купили квартиру в Испании, стоимостью более 5 миллионов гривен. Кроме того, Бычков якобы от матери получил подарки в виде наличных денег на более 12 миллионов гривен.
Уже экс-министру обороны аграрной политики Николаю Сольскому объявили подозрение в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке обогатиться на еще одном участке. В то же время за него внесли залог в более 75 миллионов гривен.
Действующий нардеп от Слуги народа Андрей Клочок получил подозрение в незаконном обогащении на 11 миллионов гривен. Следователи считают, что Клочко в 2020 – 2021 годах приобрел имущества на 25 миллионов гривен, хотя его официальный доход был в разы меньше. Ему избрана мера пресечения в виде 12 миллионов гривен залога.