Доклад Пентагона очерчивает, что коррупция является едва ли не самой большой проблемой в Украине. В то же время редактор проекта "Наши деньги", журналист-расследователь Юрий Николов в эфире 24 Канала прояснил, что в некоторых важных процессах коррупцию удалось преодолеть.

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Есть и хорошие новости

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч представил доклад, в котором отметил, что коррупция в Украине остается одной из самых высоких в Европе. Более того, большая война с Россией только создала новые возможности, в частности "для взяточничества и откатов, завышения расходов", особенно в сфере закупок летального оружия.

По данным Госдепа, проблемы с коррупцией и верховенством права в Украине является самым большим вызовом для послевоенного восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций.

В этом сообщении, что Пентагон следит за нашей коррупцией в закупке летального оружия, есть сразу несколько хороших новостей. Это означает, что в нелетальных закупках, по которым год назад приняли закон о прозрачности, уже наведен порядок. Мы уже увидели, что в основных закупках топлива, бронежилетов, касок, то есть всего, что не взрывается, достигнут прогресс. Цены уже существенно снижены,

– отметил Юрий Николов.

Поэтому поскольку Пентагон не сосредотачивает внимание на этом аспекте, это хороший сигнал о преодолении коррупции по крайней мере на таком уровне.

"Акцент на летальных закупках – это тоже правильно, ведь по объективным причинам эти закупки нельзя подсвечивать в Prozorro. Поэтому здесь можно бороться (с коррупцией – 24 Канал) только обращениями партнеров через собственные каналы. Понятно, что в закрытых закупках есть вещи, за которыми стоит следить", – подчеркнул журналист-расследователь.

Как можно способствовать преодолению коррупции в закупках

Стоит отметить, что сейчас тыловыми закупками, а именно приобретением продуктов, топлива, униформы и изделий тактической медицины, с недавних пор занимается новое агентство – "Государственный оператор тыла" (DOT). В свою очередь функция закупки оружия и военной техники возложена на еще одно ведомство при МО – "Агентство оборонных закупок".

Распорядителем средств и заказчиком остается Министерство обороны Украины во главе с Министром Рустемом Умеровым.

В агентстве хороший руководитель, который пришел из государственного сектора, но у этого руководителя не хватает административных ресурсов для того, чтобы полноценно заменить всю команду. К этим процессам необходимо привлечь международных партнеров. Можно создать наблюдательный совет, от которого будет зависеть деятельность агентства. По моему мнению, было бы хорошо, если бы в этом наблюдательном совете были генералы в отставке наших стран-союзников,

– отметил Николов.

У международных представителей можно было перенять опыт и, конечно, ожидать их помощь и советы.

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