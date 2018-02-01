Пентагон створить підрозділ для підготовки війни із Росією та Китаєм, – The Times

Згідно із новою стратегією національної безпеки США, в якій Росія та Китай визнані країнами, що несуть головну загрозу Америці, Пентагон створить спеціальний підрозділ, здатний перемогти названі держави у конвенційній війні.

Наразі Міністерство оборони Штатів обирає генерала, який очолить це збройне формування, повідомляє The Times.

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Як пояснив віце-голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Пол Сельва, Росія та Китай – це різні типи загроз, тому необхідно розробити окремі плани бойових дій.

У разі війни з Росією переважали б повітряні і наземні бойові дії, хоча військово-морським силам довелося б пробитися через північну частину Атлантичного океану, щоб доставити в Європу солдатів і зброю,

– зазначив генерал.

Натомість у випадку з Китаєм матимуть місце переважно морські і повітряні сутички. Армія та морпіхи в цьому випадку будуть "елементами підкріплення", додав Сельва.

Нагадаємо, 18 грудня Дональд Трамп проголосив нову стратегію національної безпеки США, в якій Росія була названа "найбільшим ворогом", а Китай – "найпотужнішим конкурентом" Америки. Згодом, 19 січня, Міністерство оборони США включило РФ та КНР у перелік головних загроз. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "шкодує" через подібний конфронтаційник крок з боку Штатів.