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Пентагон створить підрозділ для підготовки війни із Росією та Китаєм, – The Times

18:13, сьогодні 2815 Читать новость на русском
Пентагон шукає генерала, який би очолив спецпідрозділ для підготовки війни із Росією та Китаєм
Пентагон шукає генерала, який би очолив спецпідрозділ для підготовки війни із Росією та Китаєм / Фото з відкритих джерел

Згідно із новою стратегією національної безпеки США, в якій Росія та Китай визнані країнами, що несуть головну загрозу Америці, Пентагон створить спеціальний підрозділ, здатний перемогти названі держави у конвенційній війні.

Наразі Міністерство оборони Штатів обирає генерала, який очолить це збройне формування, повідомляє The Times.

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Як пояснив віце-голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Пол Сельва, Росія та Китай – це різні типи загроз, тому необхідно розробити окремі плани бойових дій.

У разі війни з Росією переважали б повітряні і наземні бойові дії, хоча військово-морським силам довелося б пробитися через північну частину Атлантичного океану, щоб доставити в Європу солдатів і зброю,
– зазначив генерал.

Натомість у випадку з Китаєм матимуть місце переважно морські і повітряні сутички. Армія та морпіхи в цьому випадку будуть "елементами підкріплення", додав Сельва.

Нагадаємо, 18 грудня Дональд Трамп проголосив нову стратегію національної безпеки США, в якій Росія була названа "найбільшим ворогом", а Китай – "найпотужнішим конкурентом" Америки. Згодом, 19 січня, Міністерство оборони США включило РФ та КНР у перелік головних загроз. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "шкодує" через подібний конфронтаційник крок з боку Штатів.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Пентагон війна Війна у Сирії Китай
Джерело: 24 Канал
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