У Пентагоні назвали головні промахи Росії у війні з Україною

У США висловилися про провали російської армії в Україні. Там наголосили, що окупанти "не просунулися вперед так швидко, як їм хотілося б".

Свою думку на цю тему висловив американський міністр оборони Ллойд Остін. Він заявив, що США "побачили низку помилок" Росії під час вторгнення в Україну.

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В окупантів виникли проблеми

За словами Остіна, у російських загарбників "виникли проблеми з логістикою". При цьому, він не побачив ані доказів "доброго використання тактичної розвідки", ані "інтеграції повітряних сил із наземними маневрами".

Є низка речей, які ми могли б очікувати побачити, але не побачили. Багато з їхніх припущень не підтвердилися, коли вони розв'язали цю війну,

– підкреслив очільник Пентагону.

До речі, за інформацією Генштабу ЗСУ, через повний провал у Гостомелі держава-агресорка хоче усунути від виконання службових обов'язків свого комбрига Вадима Панькова.

Інші заяви з Пентагону

За підрахунками оборонного відомства США, Росія випустила по Україні 1 080 ракет у період з 24 лютого по 18 березня.

Водночас у Пентагоні стверджують, що російські солдати "не мають особливої мотивації" у війні проти України.

Там також застерегли, що Путін погрожуватиме ядерною зброєю, якщо опір продовжиться, а гроші закінчаться.

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