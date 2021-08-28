У Пентагоні заявили про 2 ліквідованих ватажків ІД

Сили США в результаті удару в Афганістані вбили двох бойовиків угруповання терористичної "Ісламської держави". При тому, як стверджують у Пентагоні, серед цивільних постраждалих немає.

Про ураження в ціль бойовиків заявив заступник директора Об'єднаного штабу з регіональних операцій Хенк Тейлор. За інформацією, яка була раніше, ліквідувати вдалося лише одного терориста.

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Двох бойовиків ліквідували

Генерал розповів, що терористів ліквідували з безпілотника. Ще один отримав серйозне порання. Водночас не постраждав ніхто з мирного населення.

Не уточнюючи ніяких планів на майбутнє, я скажу, що ми продовжимо захищатися і використовувати можливості для проведення контртерористичних операцій,

– заявив Хенк Тейлор.

Спершу ЗМІ повідомляли, що військові США знешкодили одного організатора терактів в аеропорту Кабула. Мовилося, що вони завдали удару з безпілотника в провінції Нангархар, що на кордоні з Пакистаном.

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