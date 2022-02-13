Перебуваємо на межі війни в Європі, – віцеканцлер Німеччини про ситуацію довкола України

Роберт Габек прокоментував скупчення військ Росії поблизу кордонів України. За його словами, через загрозу вторгнення Європа опинилася на межі війни.

Однак віцеканцлер Німеччини зазначив, що можливість уникнення збройного конфлікту зберігається. Про це він повідомив у інтерв'ю німецькому новинному телеканалу N-TV.

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Можливо, ми перебуваємо на межі війни в Європі. З великими арміями танків обличчям один до одного. Це абсолютно пригнічує та загрожує,

– сказав Роберт Габек.

Політик також прокоментував візит канцлера Олафа Шольца в Україну, який відбудеться 14 лютого. Окрім цього, він каже Німеччина не залишить нашу державу в разі нападу Росії.

Вибіркове постачання зброї

Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. Мовляв, це може загострити конфлікт. Там говорять про необхідність дипломатичного розв'язання питання.

Представник Християнсько-демократичного союзу Німеччини з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер поінформував, що вони підтримують "вибіркове" постачання озброєнь в Україну.

За його словами, Київ повинен отримувати від Берліна зброю, призначену для оборони:

обладнання для телекомунікаційної розвідки,

прилади нічного бачення,

протитанкові засоби,

зенітні ракети.

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