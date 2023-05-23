Чому Байден змінив свою думку щодо F-16: Піонтковський пояснив позицію президента США

США підтвердили готовність навчати українських пілотів та допомогти отримати літаки F-16. Змінити позицію президента США Джо Байдена допомогла низка факторів.

Зміна у риториці республіканців та посилення так званої "групи Блінкена" стало ключовим при ухваленні рішення щодо винищувачів F-16 на користь України. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Перевага "групи Блінкена"

За його словами, при адміністрації Байдена є дві групи впливу. "Група Блінкена" (держсекретар США Ентоні Блінкен), яка виступає за воєнну перемогу України над Росією, та "група Саллівана" (радник за питань нацбезпеки Джейк Салліван) – за "не поразку" України у війні.

"На кожному етапі надання зброї "група Саллівана" чинила опір, що приводило до того, що зброю надавали з запізненням. На мою думку, глибоко в душі Байден більше схиляється до "групи Блінкена", але повинен також рахуватись з "групою Саллівана", – зазначив Піонтковський.

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Фактор республіканців

Російський опозиціонер розповів, що в Україні склалась думка, що позиція усіх республіканців дорівнює позиції Дональда Трампа, який готовий закінчити війну за будь-яку ціну. Натомість це не так. Вони продовжують атакувати Байдена, але тепер за "недостатню допомогу Україні".

"Він тепер не просто президент, а кандидат на виборах у 2024 році. Успіх українського контрнаступу органічно зв'язаний з його шансами на переобрання. Що відбудеться, якщо контрнаступ закінчиться без вагомого успіху та розгрому російської армії? Республіканці його розмажуть по стінці. Скажуть, а ми говорили, що потрібно більше допомоги", – додав Піонтковський.

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