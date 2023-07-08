Базові навчання мають початися в серпні: на якому етапі питання з авіацією для України

Шляхом довгих переговорів Україна переконала Сполучені Штати надати дозвіл на передачу винищувачів F-16. Однак перш ніж Повітряні сили ЗСУ отримають довгоочікувані літаки, українські пілоти повинні пройти навчання.

Про це 24 Каналу розповіла нардепка, керівниця ТСК для контролю використання озброєння Олександра Устінова. Вона додала, що досі жодна країна не подала запит до США на передачу літаків F-16.

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Розтягується у часі

Як зазначила Устінова, рішення про навчання українських пілотів ухвалене, однак поки що вони ще не розпочалися.

"Наскільки мені відомо, базові навчання для першої серії пілотів розпочнуться у серпні", – сказала керівниця ТСК для контролю використання озброєння.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що за планом навчання наших пілотів на F-16 мало розпочатися ще у червні.

Наразі немає чіткого розуміння, де будуть навчатися пілоти. Бельгія пропонувала свої навчальні бази, але вони можуть взяти на тренування малу кількість пілотів. Можливо, доведеться дочекатися, коли добудується база у Румунії.

"Це все розтягується в часі мінімум на пів року, більше ніж ми цього очікували", – додала Устінова.

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Чи дадуть Україні ATACMS

На думку нардепки, питання щодо передачі ATACMS теж найближчим часом буде вирішене – нам нададуть ракети. У цьому Україні дуже допомогли британці, коли надали свої далекобійні ракети Storm Shadow, які ми вже використовуємо.

Британці – це ті, хто пробивають стіну недовіри. Вони перші сказали, що нададуть танки. Після цього була заява США та Німеччини про надання ABRAMS та Leopard,

– розповіла керівник ТСК для контролю використання озброєння.

Щодо ATACMS виникла технічна проблема. Адже навіть на території США цих ракет не така велика кількість, тож зараз американці намагаються зрозуміти чи є достатня кількість ракет, аби передати їх Україні.

"Хоча навіть 5 штук мали б для нас дуже важливе значення", – наголосила Устінова.

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