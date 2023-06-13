Як "Шахеди" потрапляють з Ірану до Росії: розвідка Британії виявила маршрут великих поставок

Росія ймовірно домовилася з Іраном щодо довгострокових поставок дронів-камікадзе. Тегеран передає російським окупантам "Шахеди" у великих обсягах.

Іран продовжує порушувати 2231 резолюцію Радбезу ООН. Про це мовиться у звіті британської розвідки за 13 червня.

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Як дрони потрапляють з Ірану до Росії

За даними аналітиків, Москва, ймовірно, захотіла збільшити обсяги постачання дронів. Через збільшення обсягів змінилася й логістика. Відтепер Тегеран поставляє російським окупантам свої БПЛА не літаками, а кораблями.

Вантажі надходять з Ірану до Росії через Каспійське море. На думку експертів, після повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну цей міжнародний транзитний коридор набув для них значно більшого значення. Росіяни сподіваються, що завдяки йому вони зможуть закуповувати на азійських ринках товари (у тому числі зброю) у менш вразливий до міжнародних санкцій спосіб.

Чому Росія обрала саме "Шахеди"

Розвідка Великої Британії стверджує, що окупанти закуповують ці дрони через їхню дешевизну. Москва витратила значний запас крилатих ракет під час російсько-української війни. Тому Росія вирішила у такий спосіб отримати відносно дешевий ударний потенціал великої дальності.

Окрім цього розвідники заявили, що загарбники намагаються налагодити внутрішнє виробництво безпілотників. Іран міг допомогти їм у цьому.

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