"Кримський міст має не готуватися, а тікати": на що здатні ракети ATACMS

У мережі з'явилася інформація про те, що найближчим часом Сполучені Штати ухвалять рішення щодо передачі далекобійних ракет ATACMS Україні. Така зброя допоможе швидше повернути окуповані території.

Завдання, які Збройні Сили зможуть виконувати цими ракетами, залежатимуть від їх модифікації. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Дивіться також Витягнемо максимум навіть з невеликої кількості: як ATACMS посилили б можливості ЗСУ

Все залежить від модифікації

Модифікація ракети ATACMS буває різною від 140 до 300 кілометрів. Відповідно й бойова частина теж різна, наприклад, осколково-фугасні, бронебійні до касетних боєприпасів, які виконують знищення на квадратному кілометрі.

У разі, якщо нам нададуть 300 кілометрові ракети, то однозначно Кримському мосту навіть не готуватися треба, а тікати й чим швидше, тим краще. Десяток ракет точно виведуть з ладу міст назавжди. Тому подивимося на передачу,

– зазначив Світан.

Останнім часом було багато повідомлень про ухвалення рішення щодо передачі ракет ATACMS. Але ці дискусії вже тривають протягом двох років. Тому поки ракети не з'являться у нас чи не буде офіційного рішення, що нам їх передають, не будемо так радіти.

Ракети ATACMS мають різну дальність стрільби. ATACMS MGM-140A – 165 кілометрів; MGM-140B — 300 кілометрів; MGM-164A – 140 кілометрів; MGM-168A – 270 кілометрів. Ракети ATACMS MGM-140A, MGM-140B та MGM-140C мають касетну бойову частину. Проте не відомо, ракети якої модифікації отримає Україна.

"Однак навіть зараз можна з впевненістю сказати, що ці ракети ми отримаємо. Їх (ATACMS – 24 Канал) наскребли по засіках. Як виявилося, у США декілька десятків ракет є, можливо, вони вже й ідуть. Я думаю, що найближчим часом ми повинні побачити ці ракети", – додав військовий експерт.

Які завдання виконуватимуть ракети ATACMS: дивіться відео

Україні можуть передати ракети ATACMS: останні новини