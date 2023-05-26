Рішення ухвалили минулого року, – політолог зі США про причини передачі Україні F-16

Україна сформувала коаліцію авіації. Союзники розпочинають підготовку українських пілотів, а Збройні Сили готуються отримати винищувачі F-16, хоча ще рік назад про це ніхто не міг і подумати.

Ключовим у прийняття рішення про передачу Україні літаків F-16 стали успіхи Сил оборони на фронті. Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус.

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Україна отримає все необхідне для перемоги

Він запевнив, що рішення про західні винищувачі було прийняте ще щонайменше у кінці минулого року, після успіху Збройних Сил України на Харківському та Херсонському напрямках. Це надало дуже серйозний стимул союзникам на Заході.

"Від першого і до останнього Рамштайну всі поставки зброї були тісно пов’язані з потреби Збройних Сил та тим, які події відбуваються на фронті. Україна отримає усю зброю, яку необхідно, окрім ядерної. Все приходить поступово, адже війна це не про поспіх. ЗСУ вже оперують далекобійними крилатими ракетами, отримали західні танки, очікують на літаки F-16", – зазначив політолог.

Раміз Юнус про передачу Україні F-16: дивитись відео

Наші союзники також перевіряють зброю на цій війні: яке з переданого Україні озброєння показує найбільшу ефективність, а яке не є таким ефективним, як очікувалось. Адже випробовування на полігонах це одне, а в умовах воєнного часу, з непередбачуваними ситуаціями – зовсім інше.

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