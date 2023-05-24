Україна отримає літаки F-16: як росіяни намагаються самозаспокоїтися через це

Західні партнери передадуть Україні F-16. А про навчання українських пілотів на цих винищувачах заявив Джозеф Байден під час саміту G7. Однак російські пропагандисти побачили в цьому "зраду".

Вони вважають, що союзники хочуть позбутися F-16, щоб отримати нову техніку. А у виграші залишається американський ВПК. Проте журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков зауважив, що F-16 – це сучасний бойовий літак, який розроблявся в 1970-ті року. Але з того часу він багато разів модернізувався. Про це він розповів 24 Каналу.

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Головне – обладнання

Він пояснив, що росіяни вважають свій Су-35 літаком 5-го покоління. Хоча насправді він модернізований 4-го покоління. І F-16 по таких самих параметрах, як і Су-35, теж літак 4-го покоління.

Російська зброя – це модернізована радянська. За 40 років нічого новітнього вони не створили,

– зауважив журналіст.

Проте головне в літаку, це не "залізо", що літає, а як він обладнаний. Маються на увазі сучасні системи, зброя тощо.

Як російські пропагандисти намагаються "знецінювати" F-16: дивіться відео

Можна навчитись

Нагадаємо, що така сама історія була з танками, які Україні надавали партнери. Зокрема, коли Польща передавала нам танки Twardy. Це також модернізований радянський Т-72.

Вони не викидають все непотрібне, а просто переозброюються. І в результаті цього Україні віддається не якась погана техніка,

– зауважив він.

Проте, звичайно, F-16 – інші літаки, ніж ті, на яких працювали українські пілоти. Вони мають інше обладнання, прилади, систему керування.

"Але усьому цьому можна навчитись українським пілотам", – впевнений Олексій Бурлаков.

Більше про винищувачі F-16, які отримає Україна

Радник міністра оборони Юрій Сак зазначив, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16. За його словами, наразі країна до середини 2024 року буде використовувати 24 своїх винищувачі F-16. А після цього вони будуть доступні для іншого призначення, зокрема, для продажу.

Також Нідерланди мають ще 18 одиниць F-16, які вони більше не використовують в бойових діях. І вони можуть бути передані в інше місце призначення.

Водночас міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що тренування українських пілотів можуть розпочатися в липні 2023 року.

Він зазначив, що до кінця червня коаліція з постачання F-16 Україні офіційно розпочне тренування українських пілотів. Однак, за його словами, результати будуть не достатньо швидкими, як того можуть очікувати.