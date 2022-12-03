Настав час надати системи ППО Patriot, – Кулеба нагадав про ціну, щоб Україна пережила цю зиму

Україна продовжує шукати усіх можливих способів, щоб дотиснути міжнародних партнерів. Нам вкрай необхідно прикрити небо над державою, щоб захиститися від росіян. Це допоможуть зробити ППО Patriot.

Усі ми чудово розуміємо, що росіяни прагнуть загнати українців у холод і тьму. І саме для цього завдають масованих ракетних ударів по енергетичній системі. Мінімізувати наслідки можна за допомогою ППО. І, як сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пора вже надати Україні Patriot.

Читайте також Дорогі та ефективні: як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо

Розмови про ППО велися до початку війни

На цьому наголосив глава МЗС в інтерв'ю. Він зазначив, що США повинні нарешті ухвалити рішення, яке б стосувалося передачі Україні цих систем ППО.

"Ми почали нашу розмову про Patriot на самому початку війни – ще фактично до війни. Але зараз настав час ухвалювати рішення", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, що у четвер Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що США розглядають можливість передачі Україні Patriot. Що стосується закликів Польщі перемістити на територію нашої країни установок, які надала їй Німеччина, то у цьому випадку "надто рано" робити висновки. Принаймні так заявив він журналістам.

Україна переживе цю зиму

За словами Кулеби, Україна без жодного сумніву переживе цю зиму. Хоч вона, прогнозує не один експерт і аналітик, точно буде непростою.

Питання в тому, якою буде ціна, щоб пережити цю зиму. І безумовно наявність Patriot, наявність інших передових систем протиповітряної оборони, їх доставка в Україну протягом тижнів, а не місяців, різко знизить ціну,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що таким чином вдасться захистити як українські міста, так і критично важливу енергетичну інфраструктуру. Її російські військові останнім часом вважають ціллю №1.

Україна продовжує отримувати ППО, але треба ще