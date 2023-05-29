Дадуть Україні й ракети Taurus, – політолог із Німеччини назвав умову

29 травня 2023, 21:52
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Україна подала до Німеччини запит про отримання далекобійних ракет Taurus. Поки що країна не надала відповідь про ймовірність передачі такого озброєння.

Німцям дуже важко наважитися на перший крок. Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. 

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Ракети будуть

Ігор Ейдман наголосив на тому, що у Німеччині панує така політична культура, згідно із якою поперед батька в пекло ніхто лізти не хоче.

Вони, звісно, дадуть ці ракети, але після американців,
– пояснив він. 

За його словами, німці готові усіляко допомагати Україні та сприяти наближенню її перемоги у війні з Росією, втім вони не готові брати на себе вогонь лише заради статусу країни-чемпіона. 

"Вони йдуть у фарватері американців – американці будуть постачати далекобійні ракети і німці теж будуть", – пояснив політолог. 

Втім, це зовсім не означає, що Німеччина у такий спосіб хоче дати задню. Може статися так, як було із передачею танків: німці все одно стали першими постачальниками Leopard 2 до України. 

Нагадаємо! Taurus – німецька ракета повітряного базування з дальністю польоту більш ніж 500 кілометрів. Вона є аналогом франко-британської Storm Shadow.

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Автор: Дарина Хаміна