США прискорять надання дозволів іншим країнам на передачу F-16 Україні
Джерело:Білий Дім
Сполучені Штати будуть швидше надавати дозволи іншим країнам на передачу F-16. Про це йшлося у телефонній розмові президентів Байдена та Зеленського
Вже три країни погодили передачу Україні літаків F-16 після проходження навчання. Згодом же таких новин стане лише більше.
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Більше літаків для України
На День Незалежності України Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Однією з тем було прискорення надання дозволу для інших держав на передачу своїх винищувачів. Окрім цього голови держав обговорили початок навчання українських пілотів на F-16 – одразу після його завершення Україна отримає літаки.
Також Байден привітав Україну зі святом та ще раз наголосив, що США продовжать підтримувати Україну у війні.
Президент Байден підтвердив зобов’язання США підтримувати захист України від російської агресії стільки, скільки це буде потрібно, а також притягувати Росію до відповідальності за її дії,
– йдеться у повідомленні.
У Білому домі додали, що Байден від всього народу Америки виражає захоплення хоробрістю та жертовністю українського народу, який бореться за свою свободу та безпечне майбутнє.
Передача Україні літаків F-16
- Три країни вже погодились передати Україні після тренування F-16: Данія, Норвегія, Нідерланди. Зокрема, Нідерланди віддадуть майже всі свої винищувачі для захисту від Росії.
- Америка долучиться до підготовки пілотів та інженерів на F-16. Зеленський заявив, що осінь буде насиченою з погляду нашої дипломатії.
- Повітряні Сили впевнені, що за допомогою американських винищувачів вдасться вигнати окупантів з української землі. Там заявили, що це саме та зброя, яка може змінити все.