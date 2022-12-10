Тисне не лише Захід, – Піонтковський про те, чи передасть Іран ракети Росії

Росія активізувалась у плані використання іранських дронів, імовірно, отримавши другу партію. На тлі цього знову заговорили про передачу Іраном Росії балістичних ракет, але Ірану це нині не цікаво.

Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що Росія надає "безпрецедентну військову підтримку" Ірану в обмін на безпілотники.

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На Іран тисне не лише Захід

Піонтковський розповів, що на Іран тисне не тільки Захід. Є тиск також від несподіваного союзу трьох держав: Ізраїля, Туреччини та Азербайджану. Крім того, в Ірані відбуваються протести, а ще як мінімум третина їхньої території – це іранський Азербайджан, де живуть етнічні азербайджанці. Туреччина й Азербайджан не приховують своєї підтримки цьому руху.

Ердоган явно хоче перед своїми доленосними виборами лозунг "Один народ – дві країни" перетворити в "Один народ – три країни", повернувши в рідну гавань іранський Азербайджан,

– зазначив російський публіцист.

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Позиція Ізраїля

Він продовжив, що за кілька днів у Ізраїлі посаду прем'єра обійме пан Беньямін Нетаньягу. Його політична мета в житті – покінчити з ядерною загрозою Ізраїлю з боку Ірану. Тому Ірану нині не до загравань з Росією.

"Він перебуває у дуже серйозному становищі", – зауважив Піонтковський.

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