Критичних контраргументів проти надання винищувачів нема, – Кулеба

Україна продовжує вести перемовини з партнерами стосовно передачі бойових літаків. Водночас міністр закордонних справ упевнений, що союзники у недалекому майбутньому ухвалять позитивне рішення щодо цього. Підтвердження цьому – виступ президента Зеленського в парламенті Великої Британії.

Вдруге від початку широкомасштабної війни глава нашої держави Володимир Зеленський виїхав за межі Україна, зокрема, відвідав Лондон, де виступив в головному законодавчому органі Британії. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заакцентував на тому, що під час своєї промови президент подякував партнерам за надання нам літаків, хоча такого рішення Захід ще не ухвалив. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Немає аргументів "проти" щодо передачі літаків

За словами Кулеби, коли Зеленський заздалегідь дякував за літаки в Британському парламенті, він опирався на певний обсяг відомої йому інформації.

Я не маю сумнівів, що це рішення (рішення надати Україні літаки – 24 Канал) буде ухвалене. Тому президент подякував заздалегідь. Ні в Лондоні, ні в Парижі, ні в Брюсселі я не бачу якихось критичних контраргументів проти того, щоб у певний момент Україна отримала бойові літаки,

– наголосив глава МЗС.

Окрім того, він зазначив, що багато роботи треба ще проробити. Ймовірно, йдеться про дипломатичну роботу та переговорний процес щодо цього питання.

Переговори зі Заходом стосовно винищувачів: актуальне

Президент Польщі Анджей Дуда висловився щодо передачі Україні бойових літаків. Він зазначив, що Варшава готова прийняти рішення про надання нам авіації, одне не може це зробити самотужки, адже Польща входить у НАТО.

Згодом цю заяву прокоментував посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Як він зазначив, його не засмутила така позиція Варшави. Він також натякнув, що в недалекій перспективі Північноатлантичний альянс таки ухвалить позитивне рішення щодо цього.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус впевнений, що історія з переговорним процесом стосовно літаків розгортається за таким же сценарієм, як – з наданням нам танків. Захід, звісно, поки вагається, однак відбуватиметься це недовго.

Кулеба згадав про Лондон, Париж та Брюссель, адже це столиці тих трьох європейський держав, які під час свого другого візиту за кордон від 24 лютого відвідував Володимир Зеленський. Зауважимо також, що це відрядження президента тривало два дні – 8 та 9 лютого.