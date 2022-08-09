"Передумов нема": у кремлі злякалися ймовірної зустрічі путіна і Зеленського на саміті G20

В Офісі Президента не виключали, що Володимир Зеленський може відвідати саміт G20, якщо там буде владімір путін. У кремлі одразу заявили: зустрічі не буде.

Про це, пишуть російські ЗМІ, заявив речник путіна дмітрій пєсков, інформує 24 канал. Також пєсков обурився пропозицією Зеленського не впускати росіян в країни Заходу.

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Наразі зустріч президентів росії та України – неактуальна, – пєсков

Поки передумов для цього (зустрічі Зеленського та путіна – 24 канал) немає,

– сказав рупор кремля.

Зазначимо, що в інтерв'ю BBC, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що питання щодо формату участі президента Зеленського у саміті "Великої двадцятки" в Індонезії ще не вирішили.

Зеленський може приїхати в Індонезію, якщо там буде путін

Оскільки в Україні – війна, то позиція глави держави однозначна. Зеленський хоче залишатись в Україні та й онлайн-формат дозволяє ефективно працювати на будь-яких зустрічах.

Якщо (на саміті G20 – 24 канал) буде присутній Путін, то безумовно, треба буде думати про необхідність нашої присутності. Тому що присутність Путіна будь-де, на будь-якому саміті опосередковано означає, що організатори саміту легітимізують позицію росії, яка напала на суверенну державу,

– пояснив Подоляк.

Подоляк наголосив, що є необхідність визнати росію державою-спонсоркою тероризму. У такому випадку питання будь-якої участі москви у міжнародних самітах "відпадає".

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Що відомо про участь Зеленського та путіна у саміті G20:

Раніше президент Зеленський подякував за запрошення відвідати саміт "Великої двадцятки". Він наголосив, що рішення про склад делегації ухвалюватимуть залежно від безпекової ситуації.

При цьому путін заявив, що він має намір відвідати форум на Балі, адже отримував запрошення від президента Індонезії Джоко Відодо.

В Офісі Президента кажуть, що москва може використати саміт як майданчик для пропаганди.

Дивіться у відео – звернення президента Зеленського за 8 серпня: