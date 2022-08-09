"Передумов нема": у кремлі злякалися ймовірної зустрічі путіна і Зеленського на саміті G20
В Офісі Президента не виключали, що Володимир Зеленський може відвідати саміт G20, якщо там буде владімір путін. У кремлі одразу заявили: зустрічі не буде.
Про це, пишуть російські ЗМІ, заявив речник путіна дмітрій пєсков, інформує 24 канал. Також пєсков обурився пропозицією Зеленського не впускати росіян в країни Заходу.
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Наразі зустріч президентів росії та України – неактуальна, – пєсков
Поки передумов для цього (зустрічі Зеленського та путіна – 24 канал) немає,
– сказав рупор кремля.
Зазначимо, що в інтерв'ю BBC, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що питання щодо формату участі президента Зеленського у саміті "Великої двадцятки" в Індонезії ще не вирішили.
Зеленський може приїхати в Індонезію, якщо там буде путін
Оскільки в Україні – війна, то позиція глави держави однозначна. Зеленський хоче залишатись в Україні та й онлайн-формат дозволяє ефективно працювати на будь-яких зустрічах.
Якщо (на саміті G20 – 24 канал) буде присутній Путін, то безумовно, треба буде думати про необхідність нашої присутності. Тому що присутність Путіна будь-де, на будь-якому саміті опосередковано означає, що організатори саміту легітимізують позицію росії, яка напала на суверенну державу,
– пояснив Подоляк.
Подоляк наголосив, що є необхідність визнати росію державою-спонсоркою тероризму. У такому випадку питання будь-якої участі москви у міжнародних самітах "відпадає".
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Що відомо про участь Зеленського та путіна у саміті G20:
- Раніше президент Зеленський подякував за запрошення відвідати саміт "Великої двадцятки". Він наголосив, що рішення про склад делегації ухвалюватимуть залежно від безпекової ситуації.
- При цьому путін заявив, що він має намір відвідати форум на Балі, адже отримував запрошення від президента Індонезії Джоко Відодо.
- В Офісі Президента кажуть, що москва може використати саміт як майданчик для пропаганди.
Дивіться у відео – звернення президента Зеленського за 8 серпня: