На переговорах лунали вимоги, які ми вважаємо неприйнятними, – речник МЗС України

Під час переговорів у Стамбулі 16 травня російська сторона висувала неприйнятні вимоги до України. Наша сторона була готова до цього, тому поводилася відповідно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника МЗС України Георгія Тихого, якого цитує телеканал "Ми-Україна" та видання "РБК-Україна".

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Що розповів Тихий про вимоги Росії на переговорах

Георгій Тихий зазначив, що українська сторона готувалася до того, що під час переговорів у Стамбулі російська сторона буде висувати вимоги, які Київ вважає неприйнятними.

Українська делегація знала, що так буде. Тому тримала дуже спокійний тон, і спокійно захищала свою лінію, висловлювала свою позицію,

– наголосив речник МЗС.

Він також зауважив, що українська делегація зробила це достатньо ефективно. Тихий зауважив, що досвіду в України у комунікації з Росією вже достатньо, тому делегація знає, як поводитися в подібних ситуаціях, як впоратися з усіма тими речами, які вона може почути від російської сторони.

Водночас Георгій Тихий наголосив, що не може розкривати зміст переговорів України та Росії, адже це некоректно. Однак речник українського МЗС підтвердив, що окупанти висували нові вимоги.

"Важко сказати. В принципі так, але нам потрібно подивитися на чіткі документи й тоді ми зможемо порівняти. Наскільки я розумію, були нові вимоги", – сказав Тихий.

До слова, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська сторони "досягли принципової угоди про нову зустріч". Також було домовлено про підготовку письмових умов щодо припинення вогню.

Також голова української делегації у Стамбулі Рустем Умєров сказав, що було домовлено провести обмін у форматі "1 000 на 1 000". Це відбудеться вже найближчим часом.