Зеленський пояснив, як Росію залучатимуть до переговорів після саміту миру у Швейцарії
Джерело:Інтерв'ю Зеленського Reuters
Відомо, що глобальний саміт миру відбудеться 15 – 16 червня у Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не запрошуватиме Росію на перший мирний саміт у Швейцарії.
За його словами, це зроблено для того, щоб уникнути зриву процесу з боку Росії. Президент підкреслив, що ініціативу мирного саміту не можна передавати Росії.
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Чому Росію не запросили на саміт миру
Ми виступили проти запрошення Росії, бо вони блокують усе, що можна, і зриватимуть процес, поки не представлять власний план закінчення війни, який буде ультиматумом, як ми це вже неодноразово бачили,
– заявив Зеленський.
Президент наголосив, що ініціативу мирного саміту не можна передавати Росії, оскільки порядок денний не може бути визначений нею.
"Це війна проти нас, і тому у цьому є справедливість", – наголосив президент.
Зеленський також зазначив, що участь багатьох країн світу у саміті є сигналом про підтримку базових пропозицій України, навіть якщо в них будуть свої уточнення чи пропозиції. Мета саміту – виробити спільну позицію країн щодо ключових трьох питань, а після того поінформувати про це Росію.
Ці три пункти, якщо всі країни підтримають, розроблять технічний покроковий план і потім вже презентують, передадуть це. На різних майданчиках різних країн будуть спілкуватися з представниками Росії, а тоді вже Росії доведеться відповідати більшості світу, – пояснив очільник держави.
В Україні розуміють, що війна закінчиться переговорами
- Перший саміт миру відбудеться 15 – 16 червня 2024 року в Швейцарії. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що цей захід стане платформою для пошуку шляхів досягнення справедливого миру для України. Очікується участь від 80 до 100 країн.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що запрошення Росії на саміт миру є беззмістовним. Захід має на меті об'єднати країни, які поділяють спільні принципи та підходи для подальших дій. Після цього можливе спілкування з Росією.
- Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що після саміту миру переговорну позицію буде передано Росії.