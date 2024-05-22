Зеленський пояснив, як Росію залучатимуть до переговорів після саміту миру у Швейцарії

Відомо, що глобальний саміт миру відбудеться 15 – 16 червня у Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не запрошуватиме Росію на перший мирний саміт у Швейцарії.

За його словами, це зроблено для того, щоб уникнути зриву процесу з боку Росії. Президент підкреслив, що ініціативу мирного саміту не можна передавати Росії.

Дивіться також "Мирний план" Сі – Путіна: чому знову заговорили про "корейський сценарій" щодо України

Чому Росію не запросили на саміт миру

Ми виступили проти запрошення Росії, бо вони блокують усе, що можна, і зриватимуть процес, поки не представлять власний план закінчення війни, який буде ультиматумом, як ми це вже неодноразово бачили,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що ініціативу мирного саміту не можна передавати Росії, оскільки порядок денний не може бути визначений нею.

"Це війна проти нас, і тому у цьому є справедливість", – наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що участь багатьох країн світу у саміті є сигналом про підтримку базових пропозицій України, навіть якщо в них будуть свої уточнення чи пропозиції. Мета саміту – виробити спільну позицію країн щодо ключових трьох питань, а після того поінформувати про це Росію.

Ці три пункти, якщо всі країни підтримають, розроблять технічний покроковий план і потім вже презентують, передадуть це. На різних майданчиках різних країн будуть спілкуватися з представниками Росії, а тоді вже Росії доведеться відповідати більшості світу, – пояснив очільник держави.

В Україні розуміють, що війна закінчиться переговорами