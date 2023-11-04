Чи тиснуть ЄС та США на Україну щодо перемовин з Росією: Зеленський відреагував на чутки
Володимир Зеленський здивований поширенням таких чуток, зокрема в українському просторі. Голова держави нагадав про свою позицію та думку нашого суспільства щодо перемовин з Росією.
Володимир Зеленський зізнався, що не знає, хто та для чого публікує в медійному просторі чутки про те, що США та ЄС нібито намагаються схилити Україну до перемовин з Росією. Про це він сказав у суботу, 2 листопада, на пресконференції за підсумками зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Читайте такою Чи веде Україна перемовини з Росією за "зачиненими дверима": Кулеба дав чітку відповідь
Зеленський розставив всі крапки над "і"
Зеленський спростував чутки про нібито тиск на Україну з боку США та ЄС, зокрема і на "Рамштайні", з метою змусити нашу державу розмовляти з країною-агресоркою у тому чи іншому вигляді.
Я вам відповім дуже відверто. Всі знають, що моє відношення співпадає з відношенням українського суспільства. І тому ніхто не тисне на мене сьогодні,
– наголосив президент України.
Голова держави зізнався, що спочатку тиск був. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення держави-терориста та до війни "все це було". Однак сьогодні ніхто з лідерів США, ЄС та інших партнерів не тисне на Україну, "щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали". Зеленський додав, що не буде такого.
Що кажуть експерти про перемовини з Росією
- Політолог Андрій Вігірінський у розмові з 24 Каналом закликав українців зважати лише на позицію офіційних осіб на тлі інформаційного тиску з боку міжнародної преси. Він зауважив, що ніхто не побачить зараз за одним столом Владіміра Путіна та Володимира Зеленського.
- Водночас експерт зауважив, що офіційна позиція може змінитися під впливом різних факторів – від ситуації на фронті до західних партнерів. За його словами, переговорна позиція має формуватися на основі тих засобів, які у нас є.
- Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус не так давно заявив, що Кремль намагається дотиснути перемовини. Тому він вказав на необхідність пояснювати партнерам, чому переговори з країною-агресоркою неможливі.
- Як нещодавно пояснював російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб закріпитися на тимчасово окупованих нею ж територіях нашої держави. Він також спростував кремлівський вкид про те, що Америка нібито втратила інтерес до нас.