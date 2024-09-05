Робимо переговорний майданчик, щоб змусити Росію зрозуміти кілька речей, – ОП

Після початку операції ЗСУ на Курщині Владімір Путін заявляв, що жодних переговорів з Україною більше не буде. За місяць він знову "згадав", що нібито Росія ніколи від них не відмовлялась. Однак всі ці заяви Кремля – елементи примітивної пропагандистської інформаційної компанії.

На думку радника голови ОПУ Михайла Подоляка, яку він висловив 24 Каналу, що заяви росіян про нібито готовність до перемовин мають ціллю заморозити війну, щоб не відповідати за масові злочини, які вони чинили. Водночас є єдиний спосіб проведення дійсно ефективних переговорів з Росією.

Зверніть увагу Будемо утримувати захоплену територію, доки не змусимо Путіна до переговорів, – Зеленський

Який справжній намір Путіна

Для цього потрібно, щоб склалися певні умови. Насамперед Росія має бути суттєво налякана, а також обмежена в ресурсі. Ворог, на думку Подоляка, має усвідомити, що далі війна розвиватиметься не за тим сценарієм, який він сам напланував.

Сьогодні Росія прагне 4 речей:

негайно сісти за стіл переговорів . Тому що це означатиме, що вони не нестимуть юридичної відповідальності;

. Тому що це означатиме, що вони не нестимуть юридичної відповідальності; щоб переговори не базувалися на міжнародному праві , взагалі, щоб його не було, а існувало лише право ультимативної сили, яке вони будуть використовувати.

, взагалі, щоб його не було, а існувало лише право ультимативної сили, яке вони будуть використовувати. щоб перемовини влаштовували не країни, які максимально ефективно підтримують Україну, а щоб їх модерували виключно країни Глобального Півдня – Китай, Індія і Бразилія, які посідають нейтральну – не проросійську позицію, і заробляють на цій війні. Вони будуть зацікавлені в тому, щоб переговорний процес почався, тому що це тільки додасть цим трьом країнам політичної ваги;

– Китай, Індія і Бразилія, які посідають нейтральну – не проросійську позицію, і заробляють на цій війні. Вони будуть зацікавлені в тому, щоб переговорний процес почався, тому що це тільки додасть цим трьом країнам політичної ваги; оперативної паузи, і це головне для Путіна.

Під час оперативної паузи у війні Росія змогла б переформатувати економіку повністю під мілітарну та завершити антикорупційні заходи в оборонному секторі економіки,

– підкреслив речник глави ОП.

В цей час зовсім іншого рівня "сягне" російська пропаганда, і Кремль спробує домінувати в інформаційному просторі.

Проте ніхто не дозволить Україні жити з урахуванням того, що ми принизили Росію, адже всі ці "бліцкрігові наміри", які тривають 2,5 роки, призвели до тотального, просто неможливого в історичному сенсі, обнулення всіх видів репутації Росії. Цього ніхто не пробачить Україні, і тому ми матимемо вкрай тяжкі роки, які можуть привести до загибелі Української держави,

– припустив він.

Саме тому, за словами Подоляка, не зрозуміло, на що розраховує Путін, говорячи про переговори на умовах Росії. Його справжній намір – ультимативно контролювати територію України.

Водночас Україна рухається власним шляхом щодо підготування майбутніх перемовин з Росією на наших умовах.

"Сьогодні робимо переговорний майданчик щодо примусу Росії зрозуміти кілька речей. Зокрема ключові концепції міжнародного права, відповідальності за воєнні злочини та поваги до суверенітету й суб'єктності інших країн", – наголосив Михайло Подоляк.

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До теми. Володимир Зеленський заявив, що до початку проведення другого Саміту миру буде підготований Україною детальний план закінчення війни. Його буде запропоновано для розгляду на саміті, на якому мають бути "обов'язково присутні" представники Росії.